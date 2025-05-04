Merakımız Artık Son Bulabilir: Hande Erçel'in Kendi Tasarladığı Elbiseyi Sonunda Onun Üzerinde Görebildik!

Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' isimli yapımda yer aldığı dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da epey konuşulmuştu. İkilinin yollarını ayırmasının ardından Hande Erçel, aşk hayatından ziyade güzelliğiyle ön plana çıkmaya başladı.

Ardından Sabancı'ların gözde bekarı olarak tanıdığımız Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yel açan oyuncu, son dönemlerde Sabancı ile yaşadığı büyük aşk gündeme geliyor. Hakan Sabancı, neden bu kadar gündemde olduklarına anlam veremese de bizler, güzeller güzeli bir oyuncu ve bir dönemin karizmatik bekarının bir araya geldiği bu aşkı konuşmakta pek çok sebep bulabiliyoruz.

Erçel hakkında dönem dönem 'istenmeyen gelin' iddiaları ortaya atılsa da ikilinin ilişkisi şimdilik gayet güzel ve kendinden emin adımlarla ilerliyor.