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Merakımız Artık Son Bulabilir: Hande Erçel'in Kendi Tasarladığı Elbiseyi Sonunda Onun Üzerinde Görebildik!

Merakımız Artık Son Bulabilir: Hande Erçel'in Kendi Tasarladığı Elbiseyi Sonunda Onun Üzerinde Görebildik!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 20:55

Hande Erçel'in bir giyim markasıyla ortak iş birliği yapmıştı. Erçel'in kendi tasarladığı elbiseler yeni bir koleksiyonda buluştu. Güzel oyuncu, kendi tasarımı olan elbiselerden birisini giydi ve sosyal medyasından paylaştı. Erçel'in tasarım yeteneği övgü yağmuruna tutuldu.

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Şöhret basamaklarını hızla çıkan oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla anılıyor şu günlerde.

Şöhret basamaklarını hızla çıkan oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla anılıyor şu günlerde.

Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' isimli yapımda yer aldığı dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da epey konuşulmuştu. İkilinin yollarını ayırmasının ardından Hande Erçel, aşk hayatından ziyade güzelliğiyle ön plana çıkmaya başladı. 

Ardından Sabancı'ların gözde bekarı olarak tanıdığımız Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yel açan oyuncu, son dönemlerde Sabancı ile yaşadığı büyük aşk gündeme geliyor. Hakan Sabancı, neden bu kadar gündemde olduklarına anlam veremese de bizler, güzeller güzeli bir oyuncu ve bir dönemin karizmatik bekarının bir araya geldiği bu aşkı konuşmakta pek çok sebep bulabiliyoruz. 

Erçel hakkında dönem dönem 'istenmeyen gelin' iddiaları ortaya atılsa da ikilinin ilişkisi şimdilik gayet güzel ve kendinden emin adımlarla ilerliyor.

Aşk ve oyunculuk hayatının yanı sıra bambaşka yetenekleri olduğunu henüz bu sene öğrenebildiğimiz Hande Erçel'in tasarladığı elbiseler piyasaya sürüldü.

Aşk ve oyunculuk hayatının yanı sıra bambaşka yetenekleri olduğunu henüz bu sene öğrenebildiğimiz Hande Erçel'in tasarladığı elbiseler piyasaya sürüldü.

Yetenekli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi adeta birden değiştiriverdi. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan, dünya çapında yapılan güzellik oylamalarında da adını mutlaka gördüğümüz Erçel, son paylaşımında önce güzelliğiyle dikkat çekti.

Bu kadar güzel olduğu yetmezmiş gibi bir de zarif ama ışıl ışıl elbisesiyle de göz kamaştıran Hande Erçel, sosyal medyada övgü seline tutuldu.

Bu kadar güzel olduğu yetmezmiş gibi bir de zarif ama ışıl ışıl elbisesiyle de göz kamaştıran Hande Erçel, sosyal medyada övgü seline tutuldu.

Nocturne markasıyla iş birliğini gözler önüne seren paylaşımında kendi tasarladığı elbiseyi başarılı bir şekilde üzerinde taşıdı. 

Markanın Hande Erçel koleksiyonunda Erçel'in etkisini taşıyan 29 adet ürün bulunmakta. Güzel oyuncunun bu görselde üzerinde taşıdığı 'Eldiven Aksesuarlı Maxi Elbise'nin güncel fiyatı ise 6.499,00 lira. 

Hande Erçel'in paylaşımın ardından kendisine gelen sosyal medya tepkileri ise bu şekildeydi👇

Hande Erçel'in paylaşımın ardından kendisine gelen sosyal medya tepkileri ise bu şekildeydi👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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