Merakımız Artık Son Bulabilir: Hande Erçel'in Kendi Tasarladığı Elbiseyi Sonunda Onun Üzerinde Görebildik!
Hande Erçel'in bir giyim markasıyla ortak iş birliği yapmıştı. Erçel'in kendi tasarladığı elbiseler yeni bir koleksiyonda buluştu. Güzel oyuncu, kendi tasarımı olan elbiselerden birisini giydi ve sosyal medyasından paylaştı. Erçel'in tasarım yeteneği övgü yağmuruna tutuldu.
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Şöhret basamaklarını hızla çıkan oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla anılıyor şu günlerde.
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Aşk ve oyunculuk hayatının yanı sıra bambaşka yetenekleri olduğunu henüz bu sene öğrenebildiğimiz Hande Erçel'in tasarladığı elbiseler piyasaya sürüldü.
Bu kadar güzel olduğu yetmezmiş gibi bir de zarif ama ışıl ışıl elbisesiyle de göz kamaştıran Hande Erçel, sosyal medyada övgü seline tutuldu.
Hande Erçel'in paylaşımın ardından kendisine gelen sosyal medya tepkileri ise bu şekildeydi👇
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