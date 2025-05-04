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Annesinin Kızı: Dans Etme Genlerini Beyonce'tan Alan Ivy Blue Sahne Şovuyla İzleyenleri Büyüledi!

Annesinin Kızı: Dans Etme Genlerini Beyonce'tan Alan Ivy Blue Sahne Şovuyla İzleyenleri Büyüledi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 18:06

'P-Diddy' davasıyla epey başları ağrıyan Jay-Z ve Beyonce çiftinin kızları Ivy Blue, annesinin 'COWBOY CARTER Tour 'unun bir konserinde sergilediği performansla adeta ağızları açık bıraktı. Blue Ivy'nin gencecik yaşına rağmen sahip olduğu özgüven, sosyal medyada epey takdir edildi.

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Destiny's Child ile sahneye ilk adımlarını atan Beyonce, gencecik bir kızken şimdilerde müziğin efsanevi isimlerinden birisi olmayı başardı.

Destiny's Child ile sahneye ilk adımlarını atan Beyonce, gencecik bir kızken şimdilerde müziğin efsanevi isimlerinden birisi olmayı başardı.

Sahneye ilk adımını 1990’larda kurulan efsanevi kız grubu Destiny’s Child ile attı. “Say My Name”, “Survivor”, “Bootylicious” gibi hitlerle müzik dünyasını sarsan grup, Beyoncé’un sahnede nasıl parladığını gösteren unutulmaz şarkılar oldu. 2003’te “Dangerously In Love” albümüyle solo kariyerine uçuşa geçen Beyoncé, o günden beri dur durak bilmedi. “Crazy in Love”, “Single Ladies”, “Halo”, “Drunk in Love” gibi parçalarla sadece müzik listelerini değil, milyonların kalbini de fethetti. Her albümünde kadın gücünü, özgüveni ve aşkı anlattı.

2008’de müzik devi Jay-Z ile gizli bir törenle evlenen Beyoncé, magazin dünyasına Carter'lar olarak bir 'power couple' kazandırdı.

Ama her şey toz pembe olmadı. Jay-Z’nin aldatma iddiaları, asansördeki Solange vakası ve Lemonade albümündeki satır araları... Aşkları epey fırtınalı yollardan geçti ama her seferinde çift yeniden küllerinden doğdu. Şimdilerde üç çocuklarıyla (Blue Ivy, Rumi ve Sir) tam bir aile tablosu çiziyorlar.

Bu çiftimizin çocuklarından en gözler önünde olanı ise Blue Ivy biliyorsunuz.

Bu çiftimizin çocuklarından en gözler önünde olanı ise Blue Ivy biliyorsunuz.

Genç yaşına rağmen dur durak bilmeyen Ivy, 2012 yılında dünyaya gelmişti. çocukluğundan itibaren ebeveynlerinin dünyaca ünlü projelerinde de sık sık yer aldı. 2019 yılında, Blue Ivy, Grammy Ödülleri'nde ilk ödülünü kazandı. 

'Mufasa: Aslan Kral'da Nala'nın kızı Kiara’yı seslendirerek Hollywood'a 12 yaşında giriş yapmış olması da cabasıydı! Gözler önünde olmaktan hiç çekinmeyen ve bir an olsun sahnelerden geri durmayan Blue Ivy, kariyer yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Ailesinin 'P- Diddy' davasından epey başının ağrıdığı bu süreçte, filmin galasında yüzündeki gülümsemeyle güçlü duruş sergilemesiyle de dikkat çekmişti.

Blue Ivy, annesinin turnesinde sahne aldı. Farklı kostümleri ve birbirinden enerjik sahne şovları çok dikkat çekti.

Blue Ivy, annesinin turnesinde sahne aldı. Farklı kostümleri ve birbirinden enerjik sahne şovları çok dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede trend haline gelen genç kız, annesinin izinden devam ediyor belli ki. Hatta öyle ki, seçtiği kostümlerden dans figürlerine kadar Beyonce'a epey benzetilen Blue Ivy, annesinden aldığı gücüyle sosyal medyada alkış yağmuruna tutuldu.

Blue Ivy'nin en çok dikkat çeken performansı bu şekildeydi👇

Sosyal medyada yapılan bazı "annesinin kızı" benzetmeleri ise böyleydi👇

Sosyal medyada yapılan bazı "annesinin kızı" benzetmeleri ise böyleydi👇
twitter.com
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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