Annesinin Kızı: Dans Etme Genlerini Beyonce'tan Alan Ivy Blue Sahne Şovuyla İzleyenleri Büyüledi!
'P-Diddy' davasıyla epey başları ağrıyan Jay-Z ve Beyonce çiftinin kızları Ivy Blue, annesinin 'COWBOY CARTER Tour 'unun bir konserinde sergilediği performansla adeta ağızları açık bıraktı. Blue Ivy'nin gencecik yaşına rağmen sahip olduğu özgüven, sosyal medyada epey takdir edildi.
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Destiny's Child ile sahneye ilk adımlarını atan Beyonce, gencecik bir kızken şimdilerde müziğin efsanevi isimlerinden birisi olmayı başardı.
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Bu çiftimizin çocuklarından en gözler önünde olanı ise Blue Ivy biliyorsunuz.
Blue Ivy, annesinin turnesinde sahne aldı. Farklı kostümleri ve birbirinden enerjik sahne şovları çok dikkat çekti.
Blue Ivy'nin en çok dikkat çeken performansı bu şekildeydi👇
Sosyal medyada yapılan bazı "annesinin kızı" benzetmeleri ise böyleydi👇
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