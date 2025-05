Annesinin Kızı: Dans Etme Genlerini Beyonce'tan Alan Ivy Blue Sahne Şovuyla İzleyenleri Büyüledi!

Sahneye ilk adımını 1990’larda kurulan efsanevi kız grubu Destiny’s Child ile attı. “Say My Name”, “Survivor”, “Bootylicious” gibi hitlerle müzik dünyasını sarsan grup, Beyoncé’un sahnede nasıl parladığını gösteren unutulmaz şarkılar oldu. 2003’te “Dangerously In Love” albümüyle solo kariyerine uçuşa geçen Beyoncé, o günden beri dur durak bilmedi. “Crazy in Love”, “Single Ladies”, “Halo”, “Drunk in Love” gibi parçalarla sadece müzik listelerini değil, milyonların kalbini de fethetti. Her albümünde kadın gücünü, özgüveni ve aşkı anlattı.

2008’de müzik devi Jay-Z ile gizli bir törenle evlenen Beyoncé, magazin dünyasına Carter'lar olarak bir 'power couple' kazandırdı.

Ama her şey toz pembe olmadı. Jay-Z’nin aldatma iddiaları, asansördeki Solange vakası ve Lemonade albümündeki satır araları... Aşkları epey fırtınalı yollardan geçti ama her seferinde çift yeniden küllerinden doğdu. Şimdilerde üç çocuklarıyla (Blue Ivy, Rumi ve Sir) tam bir aile tablosu çiziyorlar.