Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Blake Lively
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Nina Dobrev
Eiza Gonzalez
Heidi Klum
Shaun White
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Nicola Coughlan
Jennifer Aniston
Hailey Bieber
Elle Fanning
Dua Lipa
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Dove Cameron ve Damiano David
Anne Hathaway
Beyoncé
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