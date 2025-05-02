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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 00:21

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Blake Lively

Blake Lively

Nina Dobrev

Nina Dobrev

Eiza Gonzalez

Eiza Gonzalez

Heidi Klum

Heidi Klum

Shaun White

Shaun White
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Nicola Coughlan

Nicola Coughlan

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Elle Fanning

Elle Fanning

Dua Lipa

Dua Lipa
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Dove Cameron ve Damiano David

Dove Cameron ve Damiano David

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Beyoncé

Beyoncé
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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