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Aşklarını Hala İlk Günkü Gibi Yaşayan Victoria ve David Beckham Çiftinden Keyif Dolu Doğum Günü Paylaşımı

Aşklarını Hala İlk Günkü Gibi Yaşayan Victoria ve David Beckham Çiftinden Keyif Dolu Doğum Günü Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 22:00 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 22:26

Dillere destan aşkları ve kurdukları geniş aile ile herkesi imrendiren Victoria ve David Beckham yaptıkları paylaşımla yine kendilerine hayran bıraktı. David Beckham'ın 50. yaş gününü karısı Victoria Beckham, sosyal medyasından kutladı.

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David ve Victoria Beckham, hem popüler kültürün hem de uzun soluklu bir evliliğin sembolü hâline gelmiş ikonik bir çift biliyorsunuz.

David ve Victoria Beckham, hem popüler kültürün hem de uzun soluklu bir evliliğin sembolü hâline gelmiş ikonik bir çift biliyorsunuz.

1997 yılında tanışan çift, o dönemde David Manchester United’ın yıldız futbolcusu, Victoria ise dünya çapında ün kazanmış Spice Girls grubunun 'Posh Spice'ıydı. Bu güçlü kariyerlerin buluşması, medyanın ilgisini kısa sürede üzerine çekti. 1999 yılında İrlanda’da masalsı bir düğünle evlendiler. O günden bu yana ilişkileri, basının yoğun ilgisine rağmen ayakta kaldı ve birçok kişi için 'modern masal' olarak anıldı.

Çiftin bu evliliklerinden dört çocuğu Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper dünyaya geldi. 2023 yılında ise çiftin belgeseli Netflix'te yayınlandı. İlişkisinin arka planı böylelikle gözler önüne serilmiş oldu.

Karizmasıyla apayrı bir olay olan David Beckham, 2 Mayıs'ta 50 yaşına bastı. Eşi Victoria Beckham, doğum gününü "Doğum günün kutlu olsun @davidbeckham… herşeyim ❤️" notuyla kutladı.

Karizmasıyla apayrı bir olay olan David Beckham, 2 Mayıs'ta 50 yaşına bastı. Eşi Victoria Beckham, doğum gününü "Doğum günün kutlu olsun @davidbeckham… herşeyim ❤️" notuyla kutladı.

Moda ikonunun paylaşımına düştüğü notun tamamı bu şekildeydi: 'Doğum günün kutlu olsun her şeyim. En iyi arkadaşım, ruh eşim ve hayat boyu dans eşim. Şarkıda dediği gibi, bir olarak başlar ve bitiririz. Sonsuza kadar aşık oluruz. Seni seviyorum' 

Uzun yıllar geçmesine rağmen hala fit ve enerjik halleriyle dikkat çeken çiftin, hala ilk günkü gibi aşık duruşları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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Jonathan

27 yıllık birliktelik, 4 çocuk, ünlü olmalarına rağmen hâlâ ilk gün ki gibi taptaze aşıklar. Öbür tarafta huri ve huriye istemeyecekleri de çok aşikar.