Aşklarını Hala İlk Günkü Gibi Yaşayan Victoria ve David Beckham Çiftinden Keyif Dolu Doğum Günü Paylaşımı

1997 yılında tanışan çift, o dönemde David Manchester United’ın yıldız futbolcusu, Victoria ise dünya çapında ün kazanmış Spice Girls grubunun 'Posh Spice'ıydı. Bu güçlü kariyerlerin buluşması, medyanın ilgisini kısa sürede üzerine çekti. 1999 yılında İrlanda’da masalsı bir düğünle evlendiler. O günden bu yana ilişkileri, basının yoğun ilgisine rağmen ayakta kaldı ve birçok kişi için 'modern masal' olarak anıldı.

Çiftin bu evliliklerinden dört çocuğu Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper dünyaya geldi. 2023 yılında ise çiftin belgeseli Netflix'te yayınlandı. İlişkisinin arka planı böylelikle gözler önüne serilmiş oldu.