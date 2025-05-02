Aşklarını Hala İlk Günkü Gibi Yaşayan Victoria ve David Beckham Çiftinden Keyif Dolu Doğum Günü Paylaşımı
Dillere destan aşkları ve kurdukları geniş aile ile herkesi imrendiren Victoria ve David Beckham yaptıkları paylaşımla yine kendilerine hayran bıraktı. David Beckham'ın 50. yaş gününü karısı Victoria Beckham, sosyal medyasından kutladı.
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David ve Victoria Beckham, hem popüler kültürün hem de uzun soluklu bir evliliğin sembolü hâline gelmiş ikonik bir çift biliyorsunuz.
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Karizmasıyla apayrı bir olay olan David Beckham, 2 Mayıs'ta 50 yaşına bastı. Eşi Victoria Beckham, doğum gününü "Doğum günün kutlu olsun @davidbeckham… herşeyim ❤️" notuyla kutladı.
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27 yıllık birliktelik, 4 çocuk, ünlü olmalarına rağmen hâlâ ilk gün ki gibi taptaze aşıklar. Öbür tarafta huri ve huriye istemeyecekleri de çok aşikar.