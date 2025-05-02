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Ferhat Göçer, Ömür Gedik'le Yaşadığı Aşkı Anlatırken Psikolojik Rahatsızlık Vurgusu Yapmasıyla Dikkat Çekti!

Ferhat Göçer, Ömür Gedik'le Yaşadığı Aşkı Anlatırken Psikolojik Rahatsızlık Vurgusu Yapmasıyla Dikkat Çekti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 20:35

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. İkili arasında gerçekleşen samimi sohbete Göçer'in açıklamaları damgasını vurdu. Göçer, seneler sonra sevgilisi Ömür Gedik ve önceki aşklarına dair itiraflarda bulundu.

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Geçmişteki evlilik deneyimleri başarısızlıkla sonuçlanan Ferhat Göçer, 17 senedir Ömür Gedik ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Geçmişteki evlilik deneyimleri başarısızlıkla sonuçlanan Ferhat Göçer, 17 senedir Ömür Gedik ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Ferhat Göçer, aslen doktor olmasına rağmen, aradığı tutkuyu müzikte bulmuş ve o günden beri Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından birisi olmayı başarmıştı. Geniş kitleler tarafından Ömür Gedik ile yaşadığı aşkla bilinse de önceki evlilikten şimdiki hayatına taşıdığı polemikleri de oldu ünlü şarkıcının.

İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur ile yaşadığı ilişki, kamuoyuna yansımış; ikilinin arasındaki polemik Göçer'in sevenlerini epey şaşırtmıştı. Yağmur, Ferhat Göçer için, 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' diyerek babasına sitem etmişti. Ayrıca, babasının kendisine 'takoz' dediğini ve köpeklerine 'kızım' şeklinde hitap ettiğini iddia etmişti. 'Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden' ifadelerini kullanmıştı. Göçer ise,  'Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım, üzüntülerim, gerçekler, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir... İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır...' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında Ömür Gedik ile ilişkisini anlatan Göçer, Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında Ömür Gedik ile ilişkisini anlatan Göçer, Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir" dedi.

'Aşk hastalıklı bir kavram. Kontrol altında tutulması gereken, kontrol edilmezse sizi felakete sürükleyebilecek bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ben Ömür'le ilk 7 yılımı bildiğin kör kütük aşık olarak yaşadım. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum. Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok. 'Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş' diyecek kadar farklıyız. Demek ki 18 sene birbirimizi bir arada tutan başka bir şey var' dedi. 

Ünlü şarkıcı 'Evliliklerinden pişman mısın?' sorusunu da 'Pişmanlıklarım var ama evliliklerim değil. Kıymetli 2 evladım var. Annelerine minnettarım, ama sorun bende! Tam bir felakettim. Belki de onların hayatlarını da alt üst ettim, suç benim! İlk eşimle karşılaştığım zaman, Ömür’le karşılaşmış olsaydım daha kısa sürmüş olacaktı' diye yanıtladı. Geçmişe saplantılı ve takıntılı olduğunu söyleyen Ferhat Göçer, 'Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir' ifadelerini kullandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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