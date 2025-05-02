Ferhat Göçer, Ömür Gedik'le Yaşadığı Aşkı Anlatırken Psikolojik Rahatsızlık Vurgusu Yapmasıyla Dikkat Çekti!

Ferhat Göçer, aslen doktor olmasına rağmen, aradığı tutkuyu müzikte bulmuş ve o günden beri Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından birisi olmayı başarmıştı. Geniş kitleler tarafından Ömür Gedik ile yaşadığı aşkla bilinse de önceki evlilikten şimdiki hayatına taşıdığı polemikleri de oldu ünlü şarkıcının.

İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur ile yaşadığı ilişki, kamuoyuna yansımış; ikilinin arasındaki polemik Göçer'in sevenlerini epey şaşırtmıştı. Yağmur, Ferhat Göçer için, 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' diyerek babasına sitem etmişti. Ayrıca, babasının kendisine 'takoz' dediğini ve köpeklerine 'kızım' şeklinde hitap ettiğini iddia etmişti. 'Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden' ifadelerini kullanmıştı. Göçer ise, 'Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım, üzüntülerim, gerçekler, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir... İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır...' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.