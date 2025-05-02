Ferhat Göçer, Ömür Gedik'le Yaşadığı Aşkı Anlatırken Psikolojik Rahatsızlık Vurgusu Yapmasıyla Dikkat Çekti!
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. İkili arasında gerçekleşen samimi sohbete Göçer'in açıklamaları damgasını vurdu. Göçer, seneler sonra sevgilisi Ömür Gedik ve önceki aşklarına dair itiraflarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişteki evlilik deneyimleri başarısızlıkla sonuçlanan Ferhat Göçer, 17 senedir Ömür Gedik ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında Ömür Gedik ile ilişkisini anlatan Göçer, Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın