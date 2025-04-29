"Erkekler Kolay Geri Çekiliyor" Deyip Cinsiyet Rollerinin Değiştiğini Söyleyen Hafsanur Sancaktutan Sitem Etti
Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'le Bu Gece'nin konuğu oldu biliyorsunuz. Sancaktutan, içten ve samimi bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın ilginç fobisini de daha önceki yazılarımızda anlatmıştık sizlere, belki hatırlarsınız.
Şimdilerde ise Sancaktutan'ın programda değiştiğini düşündüğü cinsiyet rolleri hakkında yaptığı yorum gündem oldu.
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Son Yaz dizisinin Yağmur'u olarak ünlenen Hafsanur Sancaktutan ve Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, uzun süredir aşk yaşıyor biliyorsunuz.
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Sancaktutan, İbrahim Selim'le Bu Gece'nin konuğuydu. E ilişkisiyle gündemde olduğundan kendisine aşk ile ilgili sorular soruldu.
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