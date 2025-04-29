"Erkekler Kolay Geri Çekiliyor" Deyip Cinsiyet Rollerinin Değiştiğini Söyleyen Hafsanur Sancaktutan Sitem Etti

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'le Bu Gece'nin konuğu oldu biliyorsunuz. Sancaktutan, içten ve samimi bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın ilginç fobisini de daha önceki yazılarımızda anlatmıştık sizlere, belki hatırlarsınız.

Şimdilerde ise Sancaktutan'ın programda değiştiğini düşündüğü cinsiyet rolleri hakkında yaptığı yorum gündem oldu.