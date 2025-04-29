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"Erkekler Kolay Geri Çekiliyor" Deyip Cinsiyet Rollerinin Değiştiğini Söyleyen Hafsanur Sancaktutan Sitem Etti

"Erkekler Kolay Geri Çekiliyor" Deyip Cinsiyet Rollerinin Değiştiğini Söyleyen Hafsanur Sancaktutan Sitem Etti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 23:02

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'le Bu Gece'nin konuğu oldu biliyorsunuz. Sancaktutan, içten ve samimi bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın ilginç fobisini de daha önceki yazılarımızda anlatmıştık sizlere, belki hatırlarsınız.

Şimdilerde ise Sancaktutan'ın programda değiştiğini düşündüğü cinsiyet rolleri hakkında yaptığı yorum gündem oldu.

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Son Yaz dizisinin Yağmur'u olarak ünlenen Hafsanur Sancaktutan ve Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, uzun süredir aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Son Yaz dizisinin Yağmur'u olarak ünlenen Hafsanur Sancaktutan ve Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, uzun süredir aşk yaşıyor biliyorsunuz.

2024 senesinin yazından bu yana en çok konuşulan ikililerden biri olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son dönemlerde yaşadıkları aşkla gündeme geliyor. Hatta belki hatırlarsınız, Hafsanur Sancaktutan, daha önce yaptığı 'Ortalıkta adam kalmadı' açıklamasına atıfta bulunarak, 'Adam yok dedim, âlâsını buldum' ifadeleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

Sancaktutan, İbrahim Selim'le Bu Gece'nin konuğuydu. E ilişkisiyle gündemde olduğundan kendisine aşk ile ilgili sorular soruldu.

Sancaktutan, İbrahim Selim'le Bu Gece'nin konuğuydu. E ilişkisiyle gündemde olduğundan kendisine aşk ile ilgili sorular soruldu.

'Kadınların erkek, erkeklerin kadın olduğu bir yerdeyiz. Erkekler geri çekiliyor. 'Ay yok ne gerek var'' işte geri gelecekse 'Benimle çıkar mısın?' dememe gerek yok.' İfadelerini kullanarak günümüz ilişkilerini ve çıkma teklifini yorumladı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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