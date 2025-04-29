Kerem Bürsin'le Birlikte Mutlu Sona Ulaşamayan Melisa Tapan, Ex'iyle İlgili Soruyu Tek Cümleyle Geçiştirdi
Karizma deyince aklımıza gelen isimlerden biri olan Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yaşadığı aşkla büyük yankı uyandırmıştı.
Ayrılık haberlerinin ardından Tapan'a Bürsin ile ilgili soru yöneltilince cevabı pek de iç açıcı olmadı.
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Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza giren Kerem Bürsin, "cool" tavırları ve Amerikan aksanıyla konuştuğu Türkçesi ile çok dikkat çekmişti.
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Karizmatik oyuncu, geçtiğimiz yıl Sabancı'lara damat olmaya yaklaşarak Melisa Sabancı Tapan ile bir aşka yelken açmıştı.
Fakat şimdilerde, ayrıldıkları söylenen Bürsin ve Tapan cephesinde yeni bir gelişme oldu. Melisa Tapan, ayrılık haberlerini doğrularcasına bir açıklamada bulundu.
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