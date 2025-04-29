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Kerem Bürsin'le Birlikte Mutlu Sona Ulaşamayan Melisa Tapan, Ex'iyle İlgili Soruyu Tek Cümleyle Geçiştirdi

Kerem Bürsin'le Birlikte Mutlu Sona Ulaşamayan Melisa Tapan, Ex'iyle İlgili Soruyu Tek Cümleyle Geçiştirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 20:52

Karizma deyince aklımıza gelen isimlerden biri olan Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yaşadığı aşkla büyük yankı uyandırmıştı. 

Ayrılık haberlerinin ardından Tapan'a Bürsin ile ilgili soru yöneltilince cevabı pek de iç açıcı olmadı.

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Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza giren Kerem Bürsin, "cool" tavırları ve Amerikan aksanıyla konuştuğu Türkçesi ile çok dikkat çekmişti.

Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza giren Kerem Bürsin, "cool" tavırları ve Amerikan aksanıyla konuştuğu Türkçesi ile çok dikkat çekmişti.

Ardından Şeref Meselesi ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi dizilerde de rol alan oyuncu, kısa zamanda karizmatik ve efendi duruşuyla birçok kişinin gönlünü kazanmayı başardı. Unutursam Fısılda gibi filmlerde de rol alan Bürsin, başarısını sinema perdesinde de kanıtlamış oldu.

Karizmatik oyuncu, geçtiğimiz yıl Sabancı'lara damat olmaya yaklaşarak Melisa Sabancı Tapan ile bir aşka yelken açmıştı.

Karizmatik oyuncu, geçtiğimiz yıl Sabancı'lara damat olmaya yaklaşarak Melisa Sabancı Tapan ile bir aşka yelken açmıştı.

Bilmeyenleriniz için Melisa Tapan, Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı. 

Kerem Bürsin, 2024 yazında verdiği bir röportajda 'Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı' diyerek özel hayatında biri olduğunu ima etti. Ancak sevgilisinin kimliği o dönemde açıklanmadı. Bir süre sonra, Bürsin'in Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

İkilinin yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, ilişkilerinin yaklaşık altı ay önce başladığını ve çiftin bu süre zarfında ilişkilerini gizli tuttuklarını belirtmişti.

Kerem Bürsin, ilişkisi hakkında 'Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayatı özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum' diyerek mutluluğunu dile getirmişti o zamanlarda. Melisa Tapan ise, 'Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz' ifadelerini kullandı. Yoğun iş tempoları nedeniyle zaman zaman ayrı kaldıklarını da belirtmişti.

Fakat şimdilerde, ayrıldıkları söylenen Bürsin ve Tapan cephesinde yeni bir gelişme oldu. Melisa Tapan, ayrılık haberlerini doğrularcasına bir açıklamada bulundu.

Fakat şimdilerde, ayrıldıkları söylenen Bürsin ve Tapan cephesinde yeni bir gelişme oldu. Melisa Tapan, ayrılık haberlerini doğrularcasına bir açıklamada bulundu.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Melisa Sabancı Tapan'a doğal olarak ex aşkı Kerem Bürsin soruldu. 'O konuyu hiç anlatmayayım ya! Onun dışında her şey yolunda.' diyerek soruyu yanıtlayan Melisa Sabancı Tapan, ilişkinin pek de mutlu sonlanmadığının sinyallerini vermiş oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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