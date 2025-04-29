Kerem Bürsin'le Birlikte Mutlu Sona Ulaşamayan Melisa Tapan, Ex'iyle İlgili Soruyu Tek Cümleyle Geçiştirdi

Bilmeyenleriniz için Melisa Tapan, Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı.

Kerem Bürsin, 2024 yazında verdiği bir röportajda 'Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı' diyerek özel hayatında biri olduğunu ima etti. Ancak sevgilisinin kimliği o dönemde açıklanmadı. Bir süre sonra, Bürsin'in Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

İkilinin yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, ilişkilerinin yaklaşık altı ay önce başladığını ve çiftin bu süre zarfında ilişkilerini gizli tuttuklarını belirtmişti.

Kerem Bürsin, ilişkisi hakkında 'Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayatı özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum' diyerek mutluluğunu dile getirmişti o zamanlarda. Melisa Tapan ise, 'Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz' ifadelerini kullandı. Yoğun iş tempoları nedeniyle zaman zaman ayrı kaldıklarını da belirtmişti.