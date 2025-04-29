Yandı Tüm Işıklar Yeniden: Ekin Koç, Ayrıldığını Açıkladığı Sevgilisi Irina Lunkova ile Taksim'de Görüntülendi

Ukraynalı model ve ressam Irina Lunkova ile birlikteliği boyunca sevgilisine destek olmak için çalışmalarını sosyal medyasından paylaşan Koç, davetlere de biricik aşkıyla el ele katılmıştı o dönemde.

Ancak Ocak 2025'te, Ekin Koç'un bu ilişkinin sona erdiğini açıkladığı haberler basında yer almaya başlamış ve Koç, bir gazetecinin 'İlişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna 'Ne yazık ki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu' şeklinde yanıt vermişti.