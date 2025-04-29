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Yandı Tüm Işıklar Yeniden: Ekin Koç, Ayrıldığını Açıkladığı Sevgilisi Irina Lunkova ile Taksim'de Görüntülendi

Yandı Tüm Işıklar Yeniden: Ekin Koç, Ayrıldığını Açıkladığı Sevgilisi Irina Lunkova ile Taksim'de Görüntülendi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 19:22

Kurak Günler  filmindeki oyunculuğuyla büyük alkış toplayan Ekin Koç, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Kendisi bu senin başında ayrıldığını açıkladığı model sevgilisi Irina Lunkova ile birlikte görüntülendi. Yüzlerinde güller açan çift, Taksim sokaklarında keyifli bir gece geçirdi. 

Kaynak: Hürriyet Kelebek- Sayit Durmaz

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Karizmatik mi karizmatik başarılı mı başarılı oyuncu Ekin Koç'u illaki tanıyorsunuzdur.

Karizmatik mi karizmatik başarılı mı başarılı oyuncu Ekin Koç'u illaki tanıyorsunuzdur.

Kendisi Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde 'Tilki' olarak hayatlarımıza girmişti. Ardından Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Sultan Ahmet'i büyük bir başarıyla oynayan Koç, Üç Kuruş dizisindeki performansıyla gözlerimizi kamaştırmıştı. Dizideki partneri Aslıhan Malbora ile yakaladığı uyum, geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla takip edilmişti. Kurak Günler filmi ile kendisi kariyerinin zirve günlerini yaşamıştı.

Üç sene boyunca Ukraynalı model Irına Lunkova ile uzun soluklu bir aşk yaşasa da her güzel şeyde olduğu gibi bu aşk da sona ermişti.

Üç sene boyunca Ukraynalı model Irına Lunkova ile uzun soluklu bir aşk yaşasa da her güzel şeyde olduğu gibi bu aşk da sona ermişti.

Ukraynalı model ve ressam Irina Lunkova ile birlikteliği boyunca sevgilisine destek olmak için çalışmalarını sosyal medyasından paylaşan Koç, davetlere de biricik aşkıyla el ele katılmıştı o dönemde. 

Ancak Ocak 2025'te, Ekin Koç'un bu ilişkinin sona erdiğini açıkladığı haberler basında yer almaya başlamış ve Koç, bir gazetecinin 'İlişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna 'Ne yazık ki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu' şeklinde yanıt vermişti.

Ekin Koç ve Irına Lunkova'nın aşkı sessiz sedasız, kaldığı yerden devam etmeye başlamış bile! İkili, geçtiğimiz akşam Taksim'de bir gece yürüyüşünde görüntülendi.

Ekin Koç ve Irına Lunkova'nın aşkı sessiz sedasız, kaldığı yerden devam etmeye başlamış bile! İkili, geçtiğimiz akşam Taksim'de bir gece yürüyüşünde görüntülendi.

Sevgilisiyle İstiklal turunda yakalandığına şaşıran yakışıklı oyuncu, “Şaşırmamak elde değil. Bu bir tesadüf mü, siz nereden çıktınız? Irina’yla dolaşmaya çıktık. Uzun zamandır İstiklal Caddesi’nde yürüyememiştim, iyi geldi.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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