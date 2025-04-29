Yandı Tüm Işıklar Yeniden: Ekin Koç, Ayrıldığını Açıkladığı Sevgilisi Irina Lunkova ile Taksim'de Görüntülendi
Kurak Günler filmindeki oyunculuğuyla büyük alkış toplayan Ekin Koç, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Kendisi bu senin başında ayrıldığını açıkladığı model sevgilisi Irina Lunkova ile birlikte görüntülendi. Yüzlerinde güller açan çift, Taksim sokaklarında keyifli bir gece geçirdi.
Kaynak: Hürriyet Kelebek- Sayit Durmaz
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Karizmatik mi karizmatik başarılı mı başarılı oyuncu Ekin Koç'u illaki tanıyorsunuzdur.
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Üç sene boyunca Ukraynalı model Irına Lunkova ile uzun soluklu bir aşk yaşasa da her güzel şeyde olduğu gibi bu aşk da sona ermişti.
Ekin Koç ve Irına Lunkova'nın aşkı sessiz sedasız, kaldığı yerden devam etmeye başlamış bile! İkili, geçtiğimiz akşam Taksim'de bir gece yürüyüşünde görüntülendi.
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