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Pazarcı Abla ile Diyaloğunda "Gariban Değiliz" Vurgusu Dikkat Çeken Dilan Polat, Sosyal Medyada Eleştirildi

Pazarcı Abla ile Diyaloğunda "Gariban Değiliz" Vurgusu Dikkat Çeken Dilan Polat, Sosyal Medyada Eleştirildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 18:05

Sosyal medyanın paylaşımlarıyla ses getiren isimlerinden birisi olan Dilan Polat, cezaevi sürecinin ardından şimdilerde özellikle Instagram hesabında aktifliğini koruyor. 

Polat, pazar alışverişine gitti. Dilan Polat'ı orada göreceğini düşünmeyen bir pazarcı abla ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Polat, yine yeni yeniden eleştirilerin odağı haline geldi.

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Sosyal medya hesabında hayatını paylaşmayı epey seven fenomen Dilan Polat'ın adını özellikle son dönemlerde sık sık duymuşsunuzdur.

Sosyal medya hesabında hayatını paylaşmayı epey seven fenomen Dilan Polat'ın adını özellikle son dönemlerde sık sık duymuşsunuzdur.

Çünkü kendisinin her yaptığı her söylediği ayrı bir olay oluyor. Şaşalı hayatını gözler önüne seren paylaşımları, iş insanı olarak kendi markasını ön plana çıkaran paylaşımları ve Influencer halleriyle Dilan Polat, geniş bir kitleye hitap ediyordu ta ki kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gelirlerini aklama gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalana kadar. Eşi Engin Polat ve diğer aile üyeleri de bu suçlamalar doğrultusunda yargılandı. Polat ailesi, uzun bir süre bu suçlamalardan aklanmakla uğraştı. 

Cezaevi süreci de bir ayrı olaylı geçen Polat çifti, şimdilerde hayatlarına kaldıkları gibi, en şaşalısından devam ediyorlar, takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür.

Kendi hayatından kesitleri sık sık gördüğümüz Dilan Polat, bu sefer de pazara gitti. Pazarcı ablayla arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Kendi hayatından kesitleri sık sık gördüğümüz Dilan Polat, bu sefer de pazara gitti. Pazarcı ablayla arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Pazarcının Dilan Polat'a 'Gariban mı?' diyerek inceden göndermede bulunmasının ardından Polat, 'Niye öyle dedin abla gariban mı diye? Ama ben sana iyilik yapmaya çalıştım, sen niye bana öyle laf soktun? Gariban değiliz de abla tasarruf yapıyoruz, herkes gibi. Ablaya yardım etmiştim ben oysaki... Neyse, canın sağ olsun ablam. Sıkıntı yok. Ben sana iyilik yapmak istedim ama sen... Senden de Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat'ın pazardaki hallerine gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇

Dilan Polat'ın pazardaki hallerine gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
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Begüm Saatçi
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