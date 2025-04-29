Pazarcı Abla ile Diyaloğunda "Gariban Değiliz" Vurgusu Dikkat Çeken Dilan Polat, Sosyal Medyada Eleştirildi
Sosyal medyanın paylaşımlarıyla ses getiren isimlerinden birisi olan Dilan Polat, cezaevi sürecinin ardından şimdilerde özellikle Instagram hesabında aktifliğini koruyor.
Polat, pazar alışverişine gitti. Dilan Polat'ı orada göreceğini düşünmeyen bir pazarcı abla ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Polat, yine yeni yeniden eleştirilerin odağı haline geldi.
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Sosyal medya hesabında hayatını paylaşmayı epey seven fenomen Dilan Polat'ın adını özellikle son dönemlerde sık sık duymuşsunuzdur.
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Kendi hayatından kesitleri sık sık gördüğümüz Dilan Polat, bu sefer de pazara gitti. Pazarcı ablayla arasında geçen diyalog dikkat çekti.
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Dilan Polat'ın pazardaki hallerine gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
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