Pazarcı Abla ile Diyaloğunda "Gariban Değiliz" Vurgusu Dikkat Çeken Dilan Polat, Sosyal Medyada Eleştirildi

Çünkü kendisinin her yaptığı her söylediği ayrı bir olay oluyor. Şaşalı hayatını gözler önüne seren paylaşımları, iş insanı olarak kendi markasını ön plana çıkaran paylaşımları ve Influencer halleriyle Dilan Polat, geniş bir kitleye hitap ediyordu ta ki kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gelirlerini aklama gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalana kadar. Eşi Engin Polat ve diğer aile üyeleri de bu suçlamalar doğrultusunda yargılandı. Polat ailesi, uzun bir süre bu suçlamalardan aklanmakla uğraştı.

Cezaevi süreci de bir ayrı olaylı geçen Polat çifti, şimdilerde hayatlarına kaldıkları gibi, en şaşalısından devam ediyorlar, takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür.