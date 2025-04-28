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Oğlundan Epey Umutsuzmuş: Şevval Sam'dan Taro Emir Hakkında Şaşırtan İtiraf

Oğlundan Epey Umutsuzmuş: Şevval Sam'dan Taro Emir Hakkında Şaşırtan İtiraf

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 13:12

Şimdilerde ekranların karizmatik yüzlerinden biri olan Taro Emir'in birinin tavsiyesiyle oyunculuğa adım attığını söylesek? 

Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk olan Şevval Sam, oğlunun oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Sam'ın çarpıcı itirafı epey dikkat çekti.

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Sesiyle ayrı oyunculuğuyla apayrı iltifatlara layık olan Şevval Sam'ı illaki tanıyorsunuz. Şimdilerde oğlu Taro Emir de ekranlarda tozu dumana katıyor desek yeridir.

Sesiyle ayrı oyunculuğuyla apayrı iltifatlara layık olan Şevval Sam'ı illaki tanıyorsunuz. Şimdilerde oğlu Taro Emir de ekranlarda tozu dumana katıyor desek yeridir.

Tarık Emir Tekin, sahne ismiyle Taro Emir Tekin, 15 Haziran 1997 tarihinde sanatçı Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin'in oğlu olarak dünyaya geldi. 

Çıplak dizisinde Bulut karakterini canlandırarak tanınırlık elde eden Taro Emir, 2020–2022 yılları arasında Kanal D'nin Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakteriyle büyük bir çıkış elde etti. 2022 yılında Bir Peri Masalı dizisinde Onur Köksal karakteriyle ise kendisini başrolde görmüştük. Sosyal medya hesaplarında da hatırı sayılır seviyede aktif olan oyuncu, son yıllarda genç kızların gözdesi haline geldi.

Şevval Sam, Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk oldu. Sam, biricik oğlu hakkında şaşırtan bir itirafta bulunarak, seneler önce 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğini söyledi.

Şevval Sam, Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk oldu. Sam, biricik oğlu hakkında şaşırtan bir itirafta bulunarak, seneler önce 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğini söyledi.

Şevval Sam, 'Cem Davran'dan çok şey öğrendim. Cem çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Taro Emir Tekin'in oyuncu olmasında onun çok büyük payı var. Çünkü ben 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğimde, ya neden tiyatroya vermiyorsun dedi ve Taro aşık oldu tiyatroya.' diyerek Taro Emir'in oyunculuk serüvenine nasıl başladığını anlattı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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