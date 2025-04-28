Oğlundan Epey Umutsuzmuş: Şevval Sam'dan Taro Emir Hakkında Şaşırtan İtiraf

Şevval Sam, 'Cem Davran'dan çok şey öğrendim. Cem çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Taro Emir Tekin'in oyuncu olmasında onun çok büyük payı var. Çünkü ben 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğimde, ya neden tiyatroya vermiyorsun dedi ve Taro aşık oldu tiyatroya.' diyerek Taro Emir'in oyunculuk serüvenine nasıl başladığını anlattı.