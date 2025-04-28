Oğlundan Epey Umutsuzmuş: Şevval Sam'dan Taro Emir Hakkında Şaşırtan İtiraf
Şimdilerde ekranların karizmatik yüzlerinden biri olan Taro Emir'in birinin tavsiyesiyle oyunculuğa adım attığını söylesek?
Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk olan Şevval Sam, oğlunun oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Sam'ın çarpıcı itirafı epey dikkat çekti.
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Sesiyle ayrı oyunculuğuyla apayrı iltifatlara layık olan Şevval Sam'ı illaki tanıyorsunuz. Şimdilerde oğlu Taro Emir de ekranlarda tozu dumana katıyor desek yeridir.
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Şevval Sam, Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk oldu. Sam, biricik oğlu hakkında şaşırtan bir itirafta bulunarak, seneler önce 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğini söyledi.
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