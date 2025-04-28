Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Şoke Eden İddia: "Gayet Para Aldı, Biliyordu!"
Adli kontrol şartıyla, ev hapsinin ardından serbest kalan Mehmet Ali Erbil hakkında eski aşkı Gülseren Ceylan'dan yeni bir iddia geldi. Ceylan, Erbil'in yasa dışı bahis reklamı yapılacağını bilerek ve para alarak yurt dışına gittiğini söyledi.
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Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilmişti.
Kendisi bu süreçte ve öncesinde Gülseren Ceylan ile epey gelgitli bir aşk yaşıyordu.
Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in yurt dışına yasa dışı bahis reklamını bilerek ve oradan para alarak gittiğini söyledi.
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