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Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Şoke Eden İddia: "Gayet Para Aldı, Biliyordu!"

Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Şoke Eden İddia: "Gayet Para Aldı, Biliyordu!"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 09:35

Adli kontrol şartıyla, ev hapsinin ardından serbest kalan Mehmet Ali Erbil hakkında eski aşkı Gülseren Ceylan'dan yeni bir iddia geldi. Ceylan, Erbil'in yasa dışı bahis reklamı yapılacağını bilerek ve para alarak yurt dışına gittiğini söyledi.

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Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilmişti.

Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilmişti.

İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Erbiltiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu açıklamıştı. Bir süre ev hapsinde kalan Erbil, daha sonra adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. 

Yaşananların ardından, açılış için Malta'ya gittiğini belirten Erbil, 'Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' demişti.

Kendisi bu süreçte ve öncesinde Gülseren Ceylan ile epey gelgitli bir aşk yaşıyordu.

Kendisi bu süreçte ve öncesinde Gülseren Ceylan ile epey gelgitli bir aşk yaşıyordu.

Şimdilerde yollarını ayıran çiftin hakkında imam nikahından tutun da ihanete kadar pek çok iddia ortaya atılmıştı. Çift bir ayrıl bir barış halleriyle epey bir süre magazin dünyasında konuşulmuştu. Ceylan'ın Erbil'den yaşça küçük olması da pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in yurt dışına yasa dışı bahis reklamını bilerek ve oradan para alarak gittiğini söyledi.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in yurt dışına yasa dışı bahis reklamını bilerek ve oradan para alarak gittiğini söyledi.

Erbil'in 10 bin dolar karşılığında oraya gittiğini ve 'gitmedim' doğruyu söylemediğini iddia etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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