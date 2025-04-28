Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Şoke Eden İddia: "Gayet Para Aldı, Biliyordu!"

İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Erbil, tiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu açıklamıştı. Bir süre ev hapsinde kalan Erbil, daha sonra adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Yaşananların ardından, açılış için Malta'ya gittiğini belirten Erbil, 'Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' demişti.