onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Duygular Sel Oldu: Konserinde Kendisine Destek Olmaya Giden Reynmen'e Tarkan'dan Sevgi Dolu Sözler

Duygular Sel Oldu: Konserinde Kendisine Destek Olmaya Giden Reynmen'e Tarkan'dan Sevgi Dolu Sözler

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 21:12

Yakın zamanda annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden Tarkan'a destek Reynmen'den geldi. Tarkan, meslektaşını yere göğe sığdıramadı. İkilinin arasında duygusal anlar yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Video için👇

Megastar Tarkan'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi son günlerde epey zorlu günlerden geçiyor biliyorsunuz.

Megastar Tarkan'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi son günlerde epey zorlu günlerden geçiyor biliyorsunuz.

Müziğiyle bambaşka insanları bir araya getiren, global çapta geniş kitlelerin tanıdığı, müzik ve Türkiye deyince akla gelen nadir isimlerden olan Tarkan, 'Şımarık', 'Dudu', 'Dedikodu' gibi pek çok şarkısıyla hafızlarımıza kazınmıştı. 

Bir süredir Almanya'da eşiyle sakin bir hayat kurup yaşayan Tarkan, geçtiğimiz günlerde aldığı bir haberle yıkıldı. Annesi Neşe Tevetoğlu'nun dünyaya gözlerini yummasının ardından zor günler geçiren Tarkan, yine de sahnelerine çıkıp sevenlerinin desteğiyle kucaklaşmayı tercih ediyor. 

Annesini kaybetmesinin ardından ünlü dostlarının desteğini alan Tarkan'ın yanında olan isimlerden biri de Reynmen oldu.

Annesini kaybetmesinin ardından ünlü dostlarının desteğini alan Tarkan'ın yanında olan isimlerden biri de Reynmen oldu.

Reynmen, Tarkan'ı konserinde yalnız bırakmadı.

'Kader anı. Hem çok ağladık, hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu. Hepimizi şarkılarla sardı, ama en çok kalbiyle dokundu .İnsanın sesiyle, bakışıyla, duruşuyla bu kadar çok şey anlatabilmesi… başka bir şey. O gece sadece müzik dinlemedik; sevgiyi, sabrı, gücü hissettik. İyi ki varsın Tarkan abi. 🤍' notunu düştüğü paylaşımında Tarkan ile kulis anlarını paylaştı. 

Tarkan ise meslektaşını, konserde epey övdü, desteğine 'O benim Yusuf'um, çok seviyorum onu çok vefalı bir arkadaş, bir kardeş o. Bana destek olmaya gelmiş bu akşam. Kalp kalbe karşı, iyi ki varsın kardeşim.'  ifadeleriyle teşekkür etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Tarkan sen bizim her şeyimizsin 💜