Duygular Sel Oldu: Konserinde Kendisine Destek Olmaya Giden Reynmen'e Tarkan'dan Sevgi Dolu Sözler
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Megastar Tarkan'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi son günlerde epey zorlu günlerden geçiyor biliyorsunuz.
Annesini kaybetmesinin ardından ünlü dostlarının desteğini alan Tarkan'ın yanında olan isimlerden biri de Reynmen oldu.
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