Duygular Sel Oldu: Konserinde Kendisine Destek Olmaya Giden Reynmen'e Tarkan'dan Sevgi Dolu Sözler

Müziğiyle bambaşka insanları bir araya getiren, global çapta geniş kitlelerin tanıdığı, müzik ve Türkiye deyince akla gelen nadir isimlerden olan Tarkan, 'Şımarık', 'Dudu', 'Dedikodu' gibi pek çok şarkısıyla hafızlarımıza kazınmıştı.

Bir süredir Almanya'da eşiyle sakin bir hayat kurup yaşayan Tarkan, geçtiğimiz günlerde aldığı bir haberle yıkıldı. Annesi Neşe Tevetoğlu'nun dünyaya gözlerini yummasının ardından zor günler geçiren Tarkan, yine de sahnelerine çıkıp sevenlerinin desteğiyle kucaklaşmayı tercih ediyor.