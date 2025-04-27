Pelin Akil'in Anıl Altan'ın Yanağına Ayıp Olmasın Der Gibi Kondurduğu Resmi Öpücük Dikkat Çekti
Son aylarda magazin gündeminde görmeden bir günümüzün geçmediği çift Pelin Akil ve Anıl Altan, bir galada görüntülendi. Pelin Akil'in arasında soğuk rüzgarlar esen eşi Anıl Altan'a kondurduğu öpücük dikkat çekti.
Kaynak: Gazete Magazin
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2016 senesinde dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, musmutlu ve sıcacık görünen çekirdek aileleriyle günümüzün en gözde ikililerinden biriydi.
Gel zaman git zaman, çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı ve ayrılacakları iddialarıyla magazin gündemi adeta gümbür gümbür sallandı.
Ünlü çift, "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasına katıldı. Akil cephesinden gelen öpücük hamlesi dikkat çekti.
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