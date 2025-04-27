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Pelin Akil'in Anıl Altan'ın Yanağına Ayıp Olmasın Der Gibi Kondurduğu Resmi Öpücük Dikkat Çekti

Pelin Akil'in Anıl Altan'ın Yanağına Ayıp Olmasın Der Gibi Kondurduğu Resmi Öpücük Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 20:20

Son aylarda magazin gündeminde görmeden bir günümüzün geçmediği çift Pelin Akil ve Anıl Altan, bir galada görüntülendi. Pelin Akil'in arasında soğuk rüzgarlar esen eşi Anıl Altan'a kondurduğu öpücük dikkat çekti. 

Kaynak: Gazete Magazin

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2016 senesinde dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, musmutlu ve sıcacık görünen çekirdek aileleriyle günümüzün en gözde ikililerinden biriydi.

2016 senesinde dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, musmutlu ve sıcacık görünen çekirdek aileleriyle günümüzün en gözde ikililerinden biriydi.

Çift, 2019 senesinde ikiz kızları ı Alin ve Lina’yı kucaklarına almışlardı. İkiz çocuğa sahip olanlar bilir, iki bebek arasındaki dengeyi kurmak oldukça güçtür. Fakat Altan çifti, ikiz kızları üzerinde bu dengeyi epey sağlıklı kurmayı başarmıştı. Sevgi ve ilgiyle büyüyen kızlarını adeta gözlerinden bile sakınmışlardır. Kurdukları bu sıcacık yuvadan görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan çiftin takipçisi bu yolla artmıştı. 

İki oyuncu çiftin böylesine 'sağlıklı' bir evliliği nasıl yürüttüğü hem merak hem de gıpta konusu haline gelmişti.

Gel zaman git zaman, çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı ve ayrılacakları iddialarıyla magazin gündemi adeta gümbür gümbür sallandı.

Gel zaman git zaman, çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı ve ayrılacakları iddialarıyla magazin gündemi adeta gümbür gümbür sallandı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce evlerini ayırdığını, boşanmaya çoktan karar verdiğini ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğunu öne iddia etmişti. Kızlarının zarar görmemesi için sessizliklerini korudukları tahmin edilen çift, aleni bir şekilde söylemeseler de boşanacaklarının sinyalleri vermeye başladı. 

 Ki mutlaka aşinasınızdır, Anıl Altan biricik eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamadan geçemezdi. Fakat bu sene, Pelin Akil'in doğum gününde Moskova'da olan Anıl Altan, eşinin doğum gününü tek bir cümleyle bile kutlamamıştı.

Ünlü çift, "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasına katıldı. Akil cephesinden gelen öpücük hamlesi dikkat çekti.

Ünlü çift, "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasına katıldı. Akil cephesinden gelen öpücük hamlesi dikkat çekti.

Pelin Akil'in eşini sanki bayramda bir akrabasıyla bayramlaşıyormuş misali kuru kuru öpüp geçmesi ise ayrılığın yakın ama bu kararı açıklamanın uzak olduğunu düşündürttü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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