Pelin Akil'in Anıl Altan'ın Yanağına Ayıp Olmasın Der Gibi Kondurduğu Resmi Öpücük Dikkat Çekti

Çift, 2019 senesinde ikiz kızları ı Alin ve Lina’yı kucaklarına almışlardı. İkiz çocuğa sahip olanlar bilir, iki bebek arasındaki dengeyi kurmak oldukça güçtür. Fakat Altan çifti, ikiz kızları üzerinde bu dengeyi epey sağlıklı kurmayı başarmıştı. Sevgi ve ilgiyle büyüyen kızlarını adeta gözlerinden bile sakınmışlardır. Kurdukları bu sıcacık yuvadan görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan çiftin takipçisi bu yolla artmıştı.

İki oyuncu çiftin böylesine 'sağlıklı' bir evliliği nasıl yürüttüğü hem merak hem de gıpta konusu haline gelmişti.