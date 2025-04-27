Beyaz Sen Misin? Yürüyerek Dünyayı Gezen Adam Karl Bushby, Beyazıt Öztürk'e Olan Benzerliğiyle Dikkat Çekti!

Kimilerinin çocukluğu, kimilerinin gençliği kimilerininse ömrünün olgun yılları 'Beyaz Show'u izleyerek geçti. Şimdilerde televizyon ekranlarında epey hasretini çektiğimiz program, bir zamanlara damgasını silinmez izlerle vurmuştu. Beyaz ve Candan Erçetin'in şarkılarla atıştığı anlar hala dün gibi aklınızda, değil mi?

Zaman zaman magazin gündemine yaşadığı aşklarla da damga vuran Beyaz'ın ünlü manken Çağla Şıkel ile yaşadığı dillere destan aşkı da hala unutmuş değiliz. Gel gelelim Öztürk, son yılların müzmin bekarlarından şimdilerde.