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Beyaz Sen Misin? Yürüyerek Dünyayı Gezen Adam Karl Bushby, Beyazıt Öztürk'e Olan Benzerliğiyle Dikkat Çekti!

Beyaz Sen Misin? Yürüyerek Dünyayı Gezen Adam Karl Bushby, Beyazıt Öztürk'e Olan Benzerliğiyle Dikkat Çekti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 22:12

Dünyayı yürüyerek gezen adam Karl Bushby, Beyazıt Öztürk'e benzerliğiyle dikkat çekerken, Türkiye'de görüntülendiği öğrenildi.

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Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, nam-ı diğer Beyaz'ı tanımayanınız yoktur.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, nam-ı diğer Beyaz'ı tanımayanınız yoktur.

Kimilerinin çocukluğu, kimilerinin gençliği kimilerininse ömrünün olgun yılları 'Beyaz Show'u izleyerek geçti. Şimdilerde televizyon ekranlarında epey hasretini çektiğimiz program, bir zamanlara damgasını silinmez izlerle vurmuştu. Beyaz ve Candan Erçetin'in şarkılarla atıştığı anlar hala dün gibi aklınızda, değil mi?

Zaman zaman magazin gündemine yaşadığı aşklarla da damga vuran Beyaz'ın ünlü manken Çağla Şıkel ile yaşadığı dillere destan aşkı da hala unutmuş değiliz. Gel gelelim Öztürk, son yılların müzmin bekarlarından şimdilerde.

Dünyayı yürüyerek gezen adam Karl Bushby'nin ismini ise ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Kendisi, henüz taze Türkiye'de görüntülendi.

Dünyayı yürüyerek gezen adam Karl Bushby'nin ismini ise ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Kendisi, henüz taze Türkiye'de görüntülendi.

Bushby'yi görenler gözlerine inanamadı. Beyazıt Öztürk'e benzerliğiyle ağızlarımızı açık bırakmayı başaran Karl ağabeyimiz, uzun ve zorlu yolculuğunun önemli bir aşamasında Türkiye’ye ulaştı. 1998 yılında Şili’den başladığı “Goliath Expedition” isimli yürüyüşünde tek amacı, motorlu taşıtlar kullanmadan dünyanın etrafını dolanıp başladığı yere geri dönmekti, Aradan geçen 25 yılda sayısız ülkeyi adımlayan Bushby, şimdi Türkiye topraklarında ilerliyor. Karl Bushby'nin son durağı ise geldiği yer olan İngiltere.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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