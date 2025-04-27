Beyaz Sen Misin? Yürüyerek Dünyayı Gezen Adam Karl Bushby, Beyazıt Öztürk'e Olan Benzerliğiyle Dikkat Çekti!
Dünyayı yürüyerek gezen adam Karl Bushby, Beyazıt Öztürk'e benzerliğiyle dikkat çekerken, Türkiye'de görüntülendiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video için👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, nam-ı diğer Beyaz'ı tanımayanınız yoktur.
Dünyayı yürüyerek gezen adam Karl Bushby'nin ismini ise ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Kendisi, henüz taze Türkiye'de görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın