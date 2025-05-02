Bu Aşka İnandık, Hata mı Ettik? Benny Blanco'nun Selena Gomez'i OnlyFans'çı Arkadaşıyla Aldattığı İddia Edildi

Selena Gomez ve Benny Blanco, 2023 yazında romantik bir ilişkiye başladı. İlişkilerini Aralık 2023'te Instagram üzerinden duyurmuşlardı. Gomez, Blanco için 'kalbimdeki her şey' ifadelerini kullanmıştı, hatırlarsınız. İkilinin birlikteliği, sosyal medyada uzun bir süre geçerlilik göremese de zamanla hayranlarının içine sinemye başlamıştı. Gomez ve Justin Bieber'ın ilişkisi yeniden gündeme getirilmeye çalışılsa da, Gomez artık Blanco ile nişanlanmış ve rüya aşkını yaşamaya başlamıştı.

Benny Blanco, Selena için elinden geleni yapmış, ona hassasiyetle yaklaşmış hatta mezuniyet hayalini bile gerçekleştirmişti. Bu hamleler, Blanco'nun Gomez'e olan aşkına zamanla inanmamamıza yol açmıştı.