Bu Aşka İnandık, Hata mı Ettik? Benny Blanco'nun Selena Gomez'i OnlyFans'çı Arkadaşıyla Aldattığı İddia Edildi
Aşkları, birbirlerine yaptıkları jestleri ve Benny'nin Selena'ya düşkünlüğüyle dünya magazininin gündeminden düşmeyen Selena Gomez ve Benny Blanco aşkını sarsan bir iddia ortaya atıldı!
Blanco'nun Gomez'i yakın bir dostlarıyla aldattığı iddia edildi.
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Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, uzun bir süredir müzik prodüktörü Benny Blanco ile aşk yaşıyor biliyorsunuzdur.
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Bu dillere destan aşk, bir ihanet bombasıyla sarsıldı. Tam bu ilişkiye inanalım derken, OnlyFans bulutları bu aşkın üzerine adeta çöküverdi.
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