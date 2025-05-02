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Bu Aşka İnandık, Hata mı Ettik? Benny Blanco'nun Selena Gomez'i OnlyFans'çı Arkadaşıyla Aldattığı İddia Edildi

Bu Aşka İnandık, Hata mı Ettik? Benny Blanco'nun Selena Gomez'i OnlyFans'çı Arkadaşıyla Aldattığı İddia Edildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 19:21

Aşkları, birbirlerine yaptıkları jestleri ve Benny'nin Selena'ya düşkünlüğüyle dünya magazininin gündeminden düşmeyen Selena Gomez ve Benny Blanco aşkını sarsan bir iddia ortaya atıldı!

Blanco'nun Gomez'i yakın bir dostlarıyla aldattığı iddia edildi.

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Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, uzun bir süredir müzik prodüktörü Benny Blanco ile aşk yaşıyor biliyorsunuzdur.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, uzun bir süredir müzik prodüktörü Benny Blanco ile aşk yaşıyor biliyorsunuzdur.

Selena Gomez ve Benny Blanco, 2023 yazında romantik bir ilişkiye başladı. İlişkilerini Aralık 2023'te Instagram üzerinden duyurmuşlardı. Gomez, Blanco için 'kalbimdeki her şey' ifadelerini kullanmıştı, hatırlarsınız. İkilinin birlikteliği, sosyal medyada uzun bir süre geçerlilik göremese de zamanla hayranlarının içine sinemye başlamıştı. Gomez ve Justin Bieber'ın ilişkisi yeniden gündeme getirilmeye çalışılsa da, Gomez artık Blanco ile nişanlanmış ve rüya aşkını yaşamaya başlamıştı.

Benny Blanco, Selena için elinden geleni yapmış, ona hassasiyetle yaklaşmış hatta mezuniyet hayalini bile gerçekleştirmişti. Bu hamleler, Blanco'nun Gomez'e olan aşkına zamanla inanmamamıza yol açmıştı.

Bu dillere destan aşk, bir ihanet bombasıyla sarsıldı. Tam bu ilişkiye inanalım derken, OnlyFans bulutları bu aşkın üzerine adeta çöküverdi.

Bu dillere destan aşk, bir ihanet bombasıyla sarsıldı. Tam bu ilişkiye inanalım derken, OnlyFans bulutları bu aşkın üzerine adeta çöküverdi.

Selena Gomez'in arkadaşı olan Theresa Marie ile Benny Blanco'nun birliktelik yaşadığı iddia edildi. OnlyFans içerik üreticiliği yapan Marie'yi Blanco'nun OnlyFans'tan takip ettiği görüldü. Selena'nın olmadığı ortamlarda da baş başa görüşen ikilinin daha öncelerde birlikte akşam yemeği yemişlikleri bile var!

Selena Gomez'in 2019 senesinde 'bana güçlü bir kadın olmayı öğretti' dediği Theresa Marie'yi yakın zamanda takipten çıkartması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. 

Fakat Blanco ve Gomez'in birlikteliği halihazırda devam etmekte. O yüzden, bu iddiaların aslı astarı olup olmadığı, hala bir merak konusu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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