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Devrim Özkan Defterini Bu Sefer Kesin Olarak Kapatan Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!

Devrim Özkan Defterini Bu Sefer Kesin Olarak Kapatan Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 18:01

Galatasaray'da forma giyen başarılı oyuncu Lucas Torreira'nın yeni aşkının kim olduğu oldukça merak ediliyordu. Nişantaşı'nda görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini ele veren ikili, şimdilerin en çok konuşulan aşk bombalarından birine imza attı! 

Torreira'nın aşk yaşadığı ünlü modacının kim olduğunu merak ediyorsanız, gelin beraber bakalım!

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Galatasaray'ın gözde oyuncularından Uruguaylı Lucas Torreira'yı biraz futbola ilgiliyseniz mutlaka tanıyorsunuzdur.

Galatasaray'ın gözde oyuncularından Uruguaylı Lucas Torreira'yı biraz futbola ilgiliyseniz mutlaka tanıyorsunuzdur.

Genellikle defansif orta saha pozisyonunda izlediğimiz Torreira, geçmiş yıllarında Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi futbol takımlarında oynadı. 2022 sezonunun ardından Türkiye macerası başlayan futbolcu, Galatasaray'ın gözde oyuncularından biri haline geldi. Atik, sert ve mücadeleci oyun anlayışı onu şimdiki konumuna getirdi diyebiliriz.

Kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da magazin sayfalarını süsleyen Torreira, güzel mi güzel oyuncumuz Devrim Özkan ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı. Bir dönem ayrılıp ardından aşklarına ikinci şansı veren çift, devre arası vermiş gibi aşklarına enerjik başlamıştı. Fakat uzatmalar da işe yaramadı, aşklarının ömrü dolunca Özkan ve Torreira ikilisi yollarını ayırma kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Lucas Torreira, yeni aşkıyla görüntülendi. Bu görüntünün ardından gizemli güzelin kim olduğu merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise Lucas Torreira, yeni aşkıyla görüntülendi. Bu görüntünün ardından gizemli güzelin kim olduğu merak konusu oldu.

İkili, Nişantaşı'nda kameralara yakalanmıştı. Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen Torreira, aynı fotoğraf karesine girdiklerinde ne yapacaklarını şaşırmıştı. Torreira, soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan zıt yöne dönerek yürüyen kız arkadaşını yanına çağırmıştı. Daha sonra ünlü futbolcu, kız arkadaşıyla birlikte otomobiline binerek oradan ayrılmıştı.

Gizemli kız arkadaşın, moda dünyasında epey tanınır bir isim olan Essin Baris olduğu ortaya çıktı.

Gizemli kız arkadaşın, moda dünyasında epey tanınır bir isim olan Essin Baris olduğu ortaya çıktı.

Baris;  Hakim Ziyech, Gazapizm, Sıla Türkoğlu ve Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isimle çalışmış birisi. Moda ve tasarım dünyasına kendi özgünlüğüyle çok başarılı ürünü sunan Essin Baris, 'Couveuse' isimli moda ve tasarım stüdyosunun kurucularından birisi. 

Özellikle erkek modasına kendi imzasını taşıyan yaratıcı tasarımlarıyla iz bırakmayı amaçlayan Baris, hali hazırda Hâkim Ziyech ve Ryan Babel gibi isimlere stil danışmanlığı yapıyor. Yani kendisinin Galatasaray ile bağı Torreira'nın da ötesinde.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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