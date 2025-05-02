Devrim Özkan Defterini Bu Sefer Kesin Olarak Kapatan Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!
Galatasaray'da forma giyen başarılı oyuncu Lucas Torreira'nın yeni aşkının kim olduğu oldukça merak ediliyordu. Nişantaşı'nda görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini ele veren ikili, şimdilerin en çok konuşulan aşk bombalarından birine imza attı!
Torreira'nın aşk yaşadığı ünlü modacının kim olduğunu merak ediyorsanız, gelin beraber bakalım!
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Galatasaray'ın gözde oyuncularından Uruguaylı Lucas Torreira'yı biraz futbola ilgiliyseniz mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Geçtiğimiz günlerde ise Lucas Torreira, yeni aşkıyla görüntülendi. Bu görüntünün ardından gizemli güzelin kim olduğu merak konusu oldu.
Gizemli kız arkadaşın, moda dünyasında epey tanınır bir isim olan Essin Baris olduğu ortaya çıktı.
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