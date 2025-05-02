Devrim Özkan Defterini Bu Sefer Kesin Olarak Kapatan Lucas Torreira'nın Yeni Aşkı Bakın Hangi Ünlü Modacıymış!

Baris; Hakim Ziyech, Gazapizm, Sıla Türkoğlu ve Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isimle çalışmış birisi. Moda ve tasarım dünyasına kendi özgünlüğüyle çok başarılı ürünü sunan Essin Baris, 'Couveuse' isimli moda ve tasarım stüdyosunun kurucularından birisi.

Özellikle erkek modasına kendi imzasını taşıyan yaratıcı tasarımlarıyla iz bırakmayı amaçlayan Baris, hali hazırda Hâkim Ziyech ve Ryan Babel gibi isimlere stil danışmanlığı yapıyor. Yani kendisinin Galatasaray ile bağı Torreira'nın da ötesinde.