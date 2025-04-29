Bella'nın Araba Keyfinden Penelope Cruz'un Doğum Gününe 29 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Bella Hadid
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Adriana Lima
Kylie Jenner
Benny Blanco
Justin Bieber
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Kim Kardashian
Barbara Palvin
Selena Gomez
Sydney Sweeney
Kendall Jenner
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Irina Shayk
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