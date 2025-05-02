Hazal Subaşı'nın Doğum Gününü Es Geçmeyen Oğuzhan Koç'tan Sevgilisine Çifte Kutlama

'Gül ki Sevgilim', 'Aşinayız' ve 'Heyecandan' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Oğuzhan Koç, pop müziğinin en neşeli seslerinden birisi. Kendisini ilk kez 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlemiştik, hatırlarsınız. Hem oyunculuk hem de şarkıcılıkta başarılı olan Koç, Demet Özdemir ile bir evlilik yaşamış fakat sonunda evlilikleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Şimdilerde, 'İlk ve Son' dizisinin ikinci sezonunda resmen bir oyunculuk resitaline imza atan Hazal Subaşı ile aşk yaşıyor kendisi. Bu aşk ilk zamanlarda magazin dünyasını epey şaşırtsa da sonradan sevgilerinin büyüklüğüne herkesi ikna etmeyi başarmışlardı.