Hazal Subaşı'nın Doğum Gününü Es Geçmeyen Oğuzhan Koç'tan Sevgilisine Çifte Kutlama
Aşkta aradığını Hazal Subaşı'nda bulan Oğuzhan Koç, sevgilisinin doğum gününe özel paylaşım yaptı. Bir de Ömer Can'ın objektiflerine yakalanan Koç, sevgilisi için kendisine uzatılan mumu üfledi.
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Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Hazal Subaşı'nın aşkı son döneme damga vuran aşklardan birisi oldu biliyorsunuz.
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Oğuzhan Koç, biricik aşkının yeni yaşını ‘Happy birthday’ yani ‘Seni çok seviyorum’ @hazalsubasii ❤️ notunu düştüğü bu paylaşımla kutladı.
Oğuzhan Koç, bir an olsun aklından çıkmayan sevgilisi Hazal Subaşı'ı için mumları üflemeyi de ihmal etmedi.✨
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