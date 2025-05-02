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Hazal Subaşı'nın Doğum Gününü Es Geçmeyen Oğuzhan Koç'tan Sevgilisine Çifte Kutlama

Hazal Subaşı'nın Doğum Gününü Es Geçmeyen Oğuzhan Koç'tan Sevgilisine Çifte Kutlama

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 22:57

Aşkta aradığını Hazal Subaşı'nda bulan Oğuzhan Koç, sevgilisinin doğum gününe özel paylaşım yaptı. Bir de Ömer Can'ın objektiflerine yakalanan Koç, sevgilisi için kendisine uzatılan mumu üfledi.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Hazal Subaşı'nın aşkı son döneme damga vuran aşklardan birisi oldu biliyorsunuz.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Hazal Subaşı'nın aşkı son döneme damga vuran aşklardan birisi oldu biliyorsunuz.

'Gül ki Sevgilim', 'Aşinayız' ve 'Heyecandan' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Oğuzhan Koç, pop müziğinin en neşeli seslerinden birisi. Kendisini ilk kez 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlemiştik, hatırlarsınız. Hem oyunculuk hem de şarkıcılıkta başarılı olan Koç, Demet Özdemir ile bir evlilik yaşamış fakat sonunda evlilikleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Şimdilerde, 'İlk ve Son' dizisinin ikinci sezonunda resmen bir oyunculuk resitaline imza atan Hazal Subaşı ile aşk yaşıyor kendisi. Bu aşk ilk zamanlarda magazin dünyasını epey şaşırtsa da sonradan sevgilerinin büyüklüğüne herkesi ikna etmeyi başarmışlardı.

Oğuzhan Koç, biricik aşkının yeni yaşını ‘Happy birthday’ yani ‘Seni çok seviyorum’ @hazalsubasii ❤️ notunu düştüğü bu paylaşımla kutladı.

Oğuzhan Koç, biricik aşkının yeni yaşını ‘Happy birthday’ yani ‘Seni çok seviyorum’ @hazalsubasii ❤️ notunu düştüğü bu paylaşımla kutladı.

Bir dostlarının vesilesiyle başlayan aşk, gün geçtikçe gözlerimizin önünde derinleşti. Birbirine aşkla bakan ikilinin bu halleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Oğuzhan Koç, bir an olsun aklından çıkmayan sevgilisi Hazal Subaşı'ı için mumları üflemeyi de ihmal etmedi.✨

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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