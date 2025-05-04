Selçuk Tengioğlu'nun Özgür Özel'e Saldırmasının Ardından Tepki Paylaşımı Mert Fırat'tan Geldi

'Özgür Özele yapılan saldırıyı kınıyorum.

Demek ki korumalar, engellenen kameralar, boşuna değil, jammerlar keyfe keder taşınmıyormuş.

Kendi çocuklarını öldüren bir kiralık, afla çıktığı için bugün muhalefetin liderine saldırıyor. Katiller sokakta dünyanın dört bir yanında fink atarken masumlar, anayasal haklarını kullanarak sokağa çıkan gençler hapiste… #ÖzgürÖzeleSaldırı'