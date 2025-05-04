Selçuk Tengioğlu'nun Özgür Özel'e Saldırmasının Ardından Tepki Paylaşımı Mert Fırat'tan Geldi
Özgür Özel'in bugün uğradığı saldırı hem ülkemizde hem de yurt dışındaki ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olaya tepki gösteren ünlülerimizden birisi de oyuncu Mert Fırat oldu.
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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreni çıkışında ani bir saldırıya uğradı.
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Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun daha önce iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı kınayan isimlerden birisi de Mert Fırat oldu. Fırat, mesajında Saraçhane protestolarında tutuklanan gençlere de dikkat çekti.
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