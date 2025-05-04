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Selçuk Tengioğlu'nun Özgür Özel'e Saldırmasının Ardından Tepki Paylaşımı Mert Fırat'tan Geldi

Selçuk Tengioğlu'nun Özgür Özel'e Saldırmasının Ardından Tepki Paylaşımı Mert Fırat'tan Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 19:30

Özgür Özel'in bugün uğradığı saldırı hem ülkemizde hem de yurt dışındaki ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olaya tepki gösteren ünlülerimizden birisi de oyuncu Mert Fırat oldu.

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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreni çıkışında ani bir saldırıya uğradı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreni çıkışında ani bir saldırıya uğradı.

Atatürk Kültür Merkezi çıkışında gerçekleşen saldırının ardından birçok siyasi, Özel'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini aradı, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan ise sosyal medya paylaşımıyla yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun daha önce iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun daha önce iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Saldırganın, eşinin evi terk etmesinin ardından iki çocuğunu katlettiği, 16 yıl cezaevinde kalmasının ardından şartlı tahliye ile serbest kaldığı açıklanmıştı. 

Tengioğlu, saldırının ardından polise verdiği ilk sözlü ifadesinde ise 'CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili' öfkeli olduğunu ve Özel'i görünce sinirlerine hakim olmadığını öne sürmüştü.

Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı kınayan isimlerden birisi de Mert Fırat oldu. Fırat, mesajında Saraçhane protestolarında tutuklanan gençlere de dikkat çekti.

Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı kınayan isimlerden birisi de Mert Fırat oldu. Fırat, mesajında Saraçhane protestolarında tutuklanan gençlere de dikkat çekti.
twitter.com

'Özgür Özele yapılan saldırıyı kınıyorum.

Demek ki korumalar, engellenen kameralar, boşuna değil, jammerlar keyfe keder taşınmıyormuş.

Kendi çocuklarını öldüren bir kiralık, afla çıktığı için bugün muhalefetin liderine saldırıyor. Katiller sokakta dünyanın dört bir yanında fink atarken masumlar, anayasal haklarını kullanarak sokağa çıkan gençler hapiste… #ÖzgürÖzeleSaldırı'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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