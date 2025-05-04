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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Geçmiş Olsun" Dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Geçmiş Olsun" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 17:47

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ülkede birçok kesimi birleştirdi. Cenazesinde binlerce kişi AKM önünde toplanırken Sırrı Süreyya Önder, siyaset dünyasını da birleştirdi. Özgür Özel de anma törenine katılanlar arasındaydı. 

Özel'in AKM çıkışında bir saldırgan tarafından saldırıya uğraması ise şok etkisi yarattı. AKP'den hızlı bir şekilde kınama geldi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Bir mesaj da daha önce Özgür Özel'le sosyal medya üzerinden tartışan Hakan Fidan'dan geldi.

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Özgür Özel'e yapılan saldırıya kınamalar gelmeye devam ediyor.

Özgür Özel'e yapılan saldırıya kınamalar gelmeye devam ediyor.

Siyaset dünyası AKM çıkışında saldırıya uğrayan Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor. AKP'den 'Lanetliyoruz' açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun demişti.

Bir mesaj da Hakan Fidan'dan geldi.

Bir mesaj da Hakan Fidan'dan geldi.

Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Toplumsal hayatımızda ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyorum.

Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez.

Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.

Daha önce ikili arasında "cunta" ve "haddini bil" tartışması yaşanmıştı.

Daha önce ikili arasında "cunta" ve "haddini bil" tartışması yaşanmıştı.

Özgür Özel'in Erdoğan'a cunta ve darbe hitaplarından sonra Fidan, 'Artık haddini bil' diyerek Özgür Özel'e sert bir açıklama yapmıştı. Özgür Özel de meydanlardan Fidan'a 'Dışişleri Sekreteri' diyerek seslenmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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