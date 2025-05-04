Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Geçmiş Olsun" Dedi
Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ülkede birçok kesimi birleştirdi. Cenazesinde binlerce kişi AKM önünde toplanırken Sırrı Süreyya Önder, siyaset dünyasını da birleştirdi. Özgür Özel de anma törenine katılanlar arasındaydı.
Özel'in AKM çıkışında bir saldırgan tarafından saldırıya uğraması ise şok etkisi yarattı. AKP'den hızlı bir şekilde kınama geldi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bir mesaj da daha önce Özgür Özel'le sosyal medya üzerinden tartışan Hakan Fidan'dan geldi.
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Özgür Özel'e yapılan saldırıya kınamalar gelmeye devam ediyor.
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Bir mesaj da Hakan Fidan'dan geldi.
Daha önce ikili arasında "cunta" ve "haddini bil" tartışması yaşanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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