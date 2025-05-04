Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Geçmiş Olsun" Dedi

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ülkede birçok kesimi birleştirdi. Cenazesinde binlerce kişi AKM önünde toplanırken Sırrı Süreyya Önder, siyaset dünyasını da birleştirdi. Özgür Özel de anma törenine katılanlar arasındaydı.

Özel'in AKM çıkışında bir saldırgan tarafından saldırıya uğraması ise şok etkisi yarattı. AKP'den hızlı bir şekilde kınama geldi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir mesaj da daha önce Özgür Özel'le sosyal medya üzerinden tartışan Hakan Fidan'dan geldi.