onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Zafer Partisi'nden "Sarı Torba" Açıklaması: "İç Denetim Süreci Başattık"

Zafer Partisi'nden "Sarı Torba" Açıklaması: "İç Denetim Süreci Başattık"

Zafer Partisi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 16:40

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi sonrasında tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. 

Savcılığın da soruşturma başlattığı olayla ilgili Zafer Partisi’nden açıklama geldi. Paylaşımların eleştirildiği açıklamada sorumlular için de iç denetim sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan paylaşımlar büyük tepki çekmişti.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan paylaşımlar büyük tepki çekmişti.

Tüm detaylar 👇

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri hatırlatıldı.

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri hatırlatıldı.

İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının içeriği, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nın ardından hayatını kaybeden Anzak askerlerinin analarına ithafen “Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, Göz yaşlarınızı dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” hitabındaki duyarlılık ve Türk töresine aykırıdır.”

Zafer Partisi, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma açtıklarını da duyurdu.

Zafer Partisi, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma açtıklarını da duyurdu.
twitter.com

'Zafer Partisi, kurumsal disiplini, siyasi öngörüyü ve sorumlu iletişimi temel ilke olarak benimsemiş bir siyasal harekettir. Her bir üyesi bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür.

İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının içeriği, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nın ardından hayatını kaybeden Anzak askerlerinin analarına ithafen “Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, Göz yaşlarınızı dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” hitabındaki duyarlılık ve Türk töresine aykırıdır.

Zafer Partisi, ciddiyetle yürütülen bir siyasal mücadeleyi, hiçbir kişinin bireysel tutumu ya da ölçüsüz diliyle gölgeletmeyecektir. Siyasette sorumluluk taşımak, sözün de, susmanın da, zamanlamanın da hesabını verebilmek demektir.

Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır.

Partimizin duruşu açıktır: Türkiye’ye sokak diliyle, tahriklerle, kaosla yön vermeye çalışan her girişimin karşısındayız. Bu bağlamda, Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı da açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor ve en sert şekilde kınıyoruz.

Zafer Partisi, lideri nerede olursa olsun, çizgisinden sapmadan, kararlılıkla yürümeye devam edecektir. İletişimde de, eylemde de disiplinden ve siyasi ciddiyetten taviz yoktur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
4
2
2
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
barış ve demokrasi

Türk töresine değil, insanlığa aykırı (açıklamaları bile ırkçılık kokuyor)

ladyluck

Babası eşi kardeşi belki de oğlunu şehit vermiştir , bi de öyle düşün !

ladyluck

Ne bekliyodunuz ki gayet yerinde makul bi açıklama , güzelleştirme yapmak zorunda değil kimse.. oy kaygısı demiş biri :) yapmayın arkadaşlar illa her haberde... Devamını Gör

futboltopu20

gençlik kollarının yaptığı hareketi gizlemeye çalışıyor güzellemek zorunda değil tamam ama konuyu çanakkale savaşına götürüyor ölenin arkasından küfredilmez ... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.