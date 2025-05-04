Zafer Partisi'nden "Sarı Torba" Açıklaması: "İç Denetim Süreci Başattık"
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi sonrasında tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu.
Savcılığın da soruşturma başlattığı olayla ilgili Zafer Partisi’nden açıklama geldi. Paylaşımların eleştirildiği açıklamada sorumlular için de iç denetim sürecinin başlatıldığı ifade edildi.
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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan paylaşımlar büyük tepki çekmişti.
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Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri hatırlatıldı.
Zafer Partisi, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma açtıklarını da duyurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Türk töresine değil, insanlığa aykırı (açıklamaları bile ırkçılık kokuyor)
Babası eşi kardeşi belki de oğlunu şehit vermiştir , bi de öyle düşün !
Ne bekliyodunuz ki gayet yerinde makul bi açıklama , güzelleştirme yapmak zorunda değil kimse.. oy kaygısı demiş biri :) yapmayın arkadaşlar illa her haberde... Devamını Gör
gençlik kollarının yaptığı hareketi gizlemeye çalışıyor güzellemek zorunda değil tamam ama konuyu çanakkale savaşına götürüyor ölenin arkasından küfredilmez ... Devamını Gör
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