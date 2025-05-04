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Savcılık Araştıracak: Özgür Özel’e Yapılan Saldırıda Azmettirici Var mı?

Savcılık Araştıracak: Özgür Özel’e Yapılan Saldırıda Azmettirici Var mı?

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 15:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yumruklu saldırıya uğramıştı. Özel’e saldıran saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için hüküm giydiği ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın arkasında azmettirici olup olmadığını da araştıracak.

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Özgür Özel’e düzenlenen saldırının faili Selçuk Tengioğlu’nun geçmişi herkesi şok etmişti.

Özgür Özel’e düzenlenen saldırının faili Selçuk Tengioğlu’nun geçmişi herkesi şok etmişti.

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programından çıkan Özgür Özel’e yumruk atan Selçuk Tengioğlu’nun, daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için müebbet hapse mahkum olduğu ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı açıklanmıştı.

Savcılık soruşturmasını derinleştirecek.

Savcılık soruşturmasını derinleştirecek.

ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayda azmettirici olup olmadığına ilişkin tüm detayların hassasiyetle incelendiğini ve ilgili kurumlara ivedilikle müzekkere yazıldığını bildirdi.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, Beyoğlu’ndan bulunan polis karakolundan İstanbul Asayiş Şube’ye götürülme anı. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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