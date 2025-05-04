Savcılık Araştıracak: Özgür Özel’e Yapılan Saldırıda Azmettirici Var mı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yumruklu saldırıya uğramıştı. Özel’e saldıran saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için hüküm giydiği ortaya çıkmıştı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın arkasında azmettirici olup olmadığını da araştıracak.
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Özgür Özel’e düzenlenen saldırının faili Selçuk Tengioğlu’nun geçmişi herkesi şok etmişti.
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Savcılık soruşturmasını derinleştirecek.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, Beyoğlu’ndan bulunan polis karakolundan İstanbul Asayiş Şube’ye götürülme anı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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