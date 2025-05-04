Özgür Özel'e Saldıran Kişinin Cinayetten Hüküm Giydiği Halde Serbest Bırakılmış Olması Tepkilerin Odağında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törende saldırı düzenlendi. Özel, tören alanından ayrılırken bir şahsın yakın saldırısına uğradı. Özel'e yumruk atan şahsın kimliği belli oldu ve şahsın sabıkası da ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, saldırganın kendi çocuklarını öldürdüğünü, iki çocuğunu da yaraladığını ve hırsızlıktan, tehdit suçlarından da kaydı olduğunu doğruladı.

Müebbet Hapis Cezası alan saldırgan, 2020 yılında ise şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.