Özgür Özel'e Saldıran Kişinin Cinayetten Hüküm Giydiği Halde Serbest Bırakılmış Olması Tepkilerin Odağında
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törende saldırı düzenlendi. Özel, tören alanından ayrılırken bir şahsın yakın saldırısına uğradı. Özel'e yumruk atan şahsın kimliği belli oldu ve şahsın sabıkası da ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, saldırganın kendi çocuklarını öldürdüğünü, iki çocuğunu da yaraladığını ve hırsızlıktan, tehdit suçlarından da kaydı olduğunu doğruladı.
Müebbet Hapis Cezası alan saldırgan, 2020 yılında ise şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.
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CHP lideri Özgür Özel'e saldırı düzenlendi.
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Bütün bu bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı;
Vatandaşlardan ise tepkiler yükseliyor;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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