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Özgür Özel'e Saldıran Kişinin Cinayetten Hüküm Giydiği Halde Serbest Bırakılmış Olması Tepkilerin Odağında

Özgür Özel'e Saldıran Kişinin Cinayetten Hüküm Giydiği Halde Serbest Bırakılmış Olması Tepkilerin Odağında

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 14:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törende saldırı düzenlendi. Özel, tören alanından ayrılırken bir şahsın yakın saldırısına uğradı. Özel'e yumruk atan şahsın kimliği belli oldu ve şahsın sabıkası da ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, saldırganın kendi çocuklarını öldürdüğünü, iki çocuğunu da yaraladığını ve hırsızlıktan, tehdit suçlarından da kaydı olduğunu doğruladı.

Müebbet Hapis Cezası alan saldırgan, 2020 yılında ise şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.

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CHP lideri Özgür Özel'e saldırı düzenlendi.

CHP lideri Özgür Özel'e saldırı düzenlendi.

AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan Özel, tören çıkışında saldırıya uğradı. Bir şahıs, Özel'e yakın mesafeden yumruk attı. Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken saldırganın kimliği ortaya çıktı. 

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, 20 yıl önce iki çocuğunu öldürmüş ve iki çocuğunu da yaralamıştı. Saldırganın ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından da sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Tengioğlu, müebbet hapis cezası almıştı fakat 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

Bütün bu bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı;

Bütün bu bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı;
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'CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;

2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.

Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.

Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020

yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyrulur'

Vatandaşlardan ise tepkiler yükseliyor;

Vatandaşlardan ise tepkiler yükseliyor;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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