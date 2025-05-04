Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı saldırı sonrasında ilk açıklamasını yaptı.
“Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok.” diyen Özgür Özel, “Birileri bugün barış konuşulmasın istiyor. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok' ifadelerini kullandı.
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Özgür Özel, daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için hüküm giyen Selçuk Tengioğlu’nun saldırına uğradı.
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“Bu partinin başkanı Atatürk’e bile suikast girişimi oldu”
“Kutuplaşmanın kimseye faydası yok”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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