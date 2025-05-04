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Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”

Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 14:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı saldırı sonrasında ilk açıklamasını yaptı. 

“Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok.” diyen Özgür Özel, “Birileri bugün barış konuşulmasın istiyor. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok' ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel, daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için hüküm giyen Selçuk Tengioğlu’nun saldırına uğradı.

Özgür Özel, daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için hüküm giyen Selçuk Tengioğlu’nun saldırına uğradı.

Saldırı sonrası ilk açıklaması için kameraların karşısına geçen Özgür Özel, “Birileri barış konuşulmasın istediği için bu saldırıyı düzenledi. Biz zaten bir süredir tehditler alıyoruz. Ben eşimi, annemi, kızımı arayarak yoluma devam ettiğimi söyledim. Programımız aynen devam edecek” dedi.

“Bu partinin başkanı Atatürk’e bile suikast girişimi oldu”

“Bu partinin başkanı Atatürk’e bile suikast girişimi oldu”

Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e, İnönü'ye, Ecevit'e, Kılıçdaroğlu'na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz.”

“Kutuplaşmanın kimseye faydası yok”

“Kutuplaşmanın kimseye faydası yok”

Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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