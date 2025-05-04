Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”

Saldırı sonrası ilk açıklaması için kameraların karşısına geçen Özgür Özel, “Birileri barış konuşulmasın istediği için bu saldırıyı düzenledi. Biz zaten bir süredir tehditler alıyoruz. Ben eşimi, annemi, kızımı arayarak yoluma devam ettiğimi söyledim. Programımız aynen devam edecek” dedi.