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Fatih Altaylı’dan Özgür Özel’e Yapılan Saldırıya Tepki: "Bir Önceki İnek Hırsızıydı, Bu Seferki Çocuk Katili"

Fatih Altaylı’dan Özgür Özel’e Yapılan Saldırıya Tepki: "Bir Önceki İnek Hırsızıydı, Bu Seferki Çocuk Katili"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 15:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’i anma programından çıkarken saldırıya uğradı.

Saldırganın daha önce 2 çocuğunu öldürmekten tutuklandığı ve 16 yıl hapis cezası sonrasında serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, yaşanan saldırıya “Soysuzlar” diyerek tepki gösterdi.

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Özgür Özel’in İstanbul’da uğradığı saldırı akıllara eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da getirdi.

Özgür Özel’in İstanbul’da uğradığı saldırı akıllara eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da getirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sırasında Osman Sarıgün isimli kişinin saldırısına uğramıştı.

Saldırganın daha önce inek hırsızlığından sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı.

Fatih Altaylı’dan saldırganlara tepki.

Fatih Altaylı’dan saldırganlara tepki.

Gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da hatırlatarak Özgür Özel’e düzenlenen yumruklu saldırıyı eleştirdi.

Altaylı, “Bir önceki saldırgan inek hırsızı idi. Bu seferki çocuk katili çıktı. Osmanlı torunu imiş. Siz kim Osmanlı kim. Soysuzlar.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın paylaşımı 👇

Fatih Altaylı'nın paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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