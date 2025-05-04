Fatih Altaylı’dan Özgür Özel’e Yapılan Saldırıya Tepki: "Bir Önceki İnek Hırsızıydı, Bu Seferki Çocuk Katili"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’i anma programından çıkarken saldırıya uğradı.
Saldırganın daha önce 2 çocuğunu öldürmekten tutuklandığı ve 16 yıl hapis cezası sonrasında serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı, yaşanan saldırıya “Soysuzlar” diyerek tepki gösterdi.
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Özgür Özel’in İstanbul’da uğradığı saldırı akıllara eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da getirdi.
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Fatih Altaylı’dan saldırganlara tepki.
Fatih Altaylı'nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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