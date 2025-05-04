Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: 2 Çocuğunu Öldüren Selçuk Tengioğlu Cezaevinden Nasıl Çıktı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu da yaraladığı için müebbet hapis cezası aldığı ancak 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlının cinayetleri AKP’nin Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nda 2005 yılında yaptığı reformlardan önce işlediği için cezaevinden tahliye olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun sabıka dosyası kabarık çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlının AKP’den önceki yasalar yüzünden tahliye olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın