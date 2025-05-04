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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: 2 Çocuğunu Öldüren Selçuk Tengioğlu Cezaevinden Nasıl Çıktı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: 2 Çocuğunu Öldüren Selçuk Tengioğlu Cezaevinden Nasıl Çıktı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 16:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu da yaraladığı için müebbet hapis cezası aldığı ancak 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlının cinayetleri AKP’nin Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nda 2005 yılında yaptığı reformlardan önce işlediği için cezaevinden tahliye olduğunu açıkladı.

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Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun sabıka dosyası kabarık çıkmıştı.

Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun sabıka dosyası kabarık çıkmıştı.

Hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı gibi suçlardan da dosyası bulunan saldırganın, 2004 yılında eşinin kendisini terk etmesi sonrasında 2 çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu da yaraladığı ortaya çıkmıştı. 

2004 yılında tutuklanan ve müebbet hapis cezası alan Selçuk Tengioğlu, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlının AKP’den önceki yasalar yüzünden tahliye olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlının AKP’den önceki yasalar yüzünden tahliye olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç’un paylaşımına göre, zanlı suçunu 2005 yılında AKP’nin yaptığı Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu değişikliği sonrasında işleseydi, en az 36 yıl yüksek güvenlikli cezaevinde kalacakmış.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı
twitter.com

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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