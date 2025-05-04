Zafer Partisi'nin Yaptığı Sırrı Süreyya Önder Paylaşımına Ümit Özdağ'dan Tepki
Zafer Partisi Gençlik Kolları tarafından Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle ilgili paylaşılan görsellere tepkiler dinmiyor. Son olarak Zafer Partisi'nin de kurumsal bir şekilde tepki gösterdiği paylaşımlara, bir tepki de Ümit Özdağ'dan geldi.
Ümit Özdağ, paylaşımı yapanlar için 'Edepsizler' ifadesini kullandı.
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Zafer Partisi'nin paylaşımına tepki dinmedi.
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Ümit Özdağ da paylaşıma sert tepki gösterdi.
Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de paylaşımı sert bir şekilde eleştirmişti.
Görevden alınan Ege İşleyenel de paylaşımla cevap verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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