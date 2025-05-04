Zafer Partisi'nin Yaptığı Sırrı Süreyya Önder Paylaşımına Ümit Özdağ'dan Tepki

Zafer Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Partinin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: '__Zafer Partisi, kurumsal disiplini, siyasi öngörüyü ve sorumlu iletişimi temel ilke olarak benimsemiş bir siyasal harekettir. Her bir üyesi bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür.

İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının içeriği, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nın ardından hayatını kaybeden Anzak askerlerinin analarına ithafen “Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, Göz yaşlarınızı dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” hitabındaki duyarlılık ve Türk töresine aykırıdır. Zafer Partisi, ciddiyetle yürütülen bir siyasal mücadeleyi, hiçbir kişinin bireysel tutumu ya da ölçüsüz diliyle gölgeletmeyecektir. Siyasette sorumluluk taşımak, sözün de, susmanın da, zamanlamanın da hesabını verebilmek demektir. Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır.