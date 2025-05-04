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Zafer Partisi'nin Yaptığı Sırrı Süreyya Önder Paylaşımına Ümit Özdağ'dan Tepki

Zafer Partisi'nin Yaptığı Sırrı Süreyya Önder Paylaşımına Ümit Özdağ'dan Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 19:09

Zafer Partisi Gençlik Kolları tarafından Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle ilgili paylaşılan görsellere tepkiler dinmiyor. Son olarak Zafer Partisi'nin de kurumsal bir şekilde tepki gösterdiği paylaşımlara, bir tepki de Ümit Özdağ'dan geldi. 

Ümit Özdağ, paylaşımı yapanlar için 'Edepsizler' ifadesini kullandı.

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Zafer Partisi'nin paylaşımına tepki dinmedi.

Zafer Partisi'nin paylaşımına tepki dinmedi.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından tepki çeken paylaşımlar yapmıştı.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, Zafer Partisi de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, paylaşımlar eleştirilirken, sorumlular hakkında iç denetim sürecinin devreye alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ da paylaşıma sert tepki gösterdi.

Ümit Özdağ da paylaşıma sert tepki gösterdi.

Ümit Özdağ, partisinin yaptığı paylaşımı alıntılayarak 'Her şeyin bir edebi vardır.

Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur.' dedi.

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de paylaşımı sert bir şekilde eleştirmişti.

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de paylaşımı sert bir şekilde eleştirmişti.

Zafer Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Partinin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: '__Zafer Partisi, kurumsal disiplini, siyasi öngörüyü ve sorumlu iletişimi temel ilke olarak benimsemiş bir siyasal harekettir. Her bir üyesi bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür.

İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının içeriği, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nın ardından hayatını kaybeden Anzak askerlerinin analarına ithafen “Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, Göz yaşlarınızı dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” hitabındaki duyarlılık ve Türk töresine aykırıdır. Zafer Partisi, ciddiyetle yürütülen bir siyasal mücadeleyi, hiçbir kişinin bireysel tutumu ya da ölçüsüz diliyle gölgeletmeyecektir. Siyasette sorumluluk taşımak, sözün de, susmanın da, zamanlamanın da hesabını verebilmek demektir. Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır. 

Görevden alınan Ege İşleyenel de paylaşımla cevap verdi.

Görevden alınan Ege İşleyenel de paylaşımla cevap verdi.

İşleyenel yaptığı paylaşımda 'Bu X i atan kripto arkadaş az önce sildin sonra suçlamaları değişip tekrar attın.

Yazdıklarını kanıtlaman için sana 2 saat veriyorum aksi takdirde;

Tüm İstanbul sokaklarına bu iddialarına cevap niteliğinde konuşma ve ses kayıtlarını asacağız

Genel başkanı esir alamazsınız!' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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