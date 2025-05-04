Devlet Bahçeli, "Geçmiş Olsun" Mesajında Özgür Özel ve CHP'nin Adını Anmadı
Özgür Özel'e geçmiş olsun mesajları iktidar cephesinden, muhalefetteki isimlere kadar tüm ülkeyi birleştirmiş durumda. Son olarak Devlet Bahçeli de bir mesaj yayınladı. Ancak Bahçeli, Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını anmadı. Bahçeli, 'Bir siyasi kurumun yöneticisi' olarak yayınladı mesajını.
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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için AKM'de bir anma töreni gerçekleştirildi.
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Devlet Bahçeli'den de bir mesaj geldi...
Bahçeli'nin mesajında "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum." ifadeleri yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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