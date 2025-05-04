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Devlet Bahçeli, "Geçmiş Olsun" Mesajında Özgür Özel ve CHP'nin Adını Anmadı

Devlet Bahçeli, "Geçmiş Olsun" Mesajında Özgür Özel ve CHP'nin Adını Anmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 18:06

Özgür Özel'e geçmiş olsun mesajları iktidar cephesinden, muhalefetteki isimlere kadar tüm ülkeyi birleştirmiş durumda. Son olarak Devlet Bahçeli de bir mesaj yayınladı. Ancak Bahçeli, Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını anmadı. Bahçeli, 'Bir siyasi kurumun yöneticisi' olarak yayınladı mesajını.

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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için AKM'de bir anma töreni gerçekleştirildi.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için AKM'de bir anma töreni gerçekleştirildi.

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören çıkışında bir kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırırken, bu saldırı iktidar ve muhalefet tarafından lanetlendi ve Özel'e 'geçmiş olsun' mesajları iletildi.

Devlet Bahçeli'den de bir mesaj geldi...

Devlet Bahçeli'den de bir mesaj geldi...

Devlet Bahçeli, mesajında CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adını anmadı. Geçmiş olsun mesajında farklı bir ifade kullanmayı tercih etti. 

Bahçeli, 'Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.

Bahçeli'nin mesajında "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Bahçeli'nin mesajında "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Bahçeli mesajının devamında şu ifadeleri yer verdi: 

'Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.

Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir.

Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır.

Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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