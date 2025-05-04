onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zeynep Bastık'la Mutlu Sona Ulaşamamıştı: Tolga Akış, Gizem Kaya'ya Evlilik Teklifi Etti!

Zeynep Bastık'la Mutlu Sona Ulaşamamıştı: Tolga Akış, Gizem Kaya'ya Evlilik Teklifi Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 23:22

Medya ve reklam sektörünün tanınan ismi Tolga Akış, aradığı aşkı Influencer Gizem Kaya'da buldu. Akış, Kaya'ya evlenme teklifi etti. Gizem Kaya, bir ömür mutluluğa ilk 'evet'ini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2017 senesinde kendi ajansını kuran Tolga Akış'ı "Hypers " ile tanıyoruz.

2017 senesinde kendi ajansını kuran Tolga Akış'ı "Hypers " ile tanıyoruz.

Televizyon programları ve reklam ajanslarının arka planında rol alarak sektöre giren Tolga Akış, 2015 senesi ve sonraki dönemde dijital alana olan eğilimi fark edip, bu alana yöneldi. 2017 yılında kendi dijital ajansını kurdu. Hypers, ajans Influencer marketing, dijital kampanya üretimi ve içerik yönetimi gibi alanlarda çalışıyordu.

Kendisi şimdilerde 'Big5' isimli yapımda önemli bir rol oynuyor biliyorsunuz.

İşbirliği aşka dönüşmüştü, Tolga Akış ve Zeynep Bastık bir dönemlerin en aşık çiftlerindedi!

İşbirliği aşka dönüşmüştü, Tolga Akış ve Zeynep Bastık bir dönemlerin en aşık çiftlerindedi!

İkili, müzik ve medya alanındaki ortak projelerde tanışmıştı. Akış, Zeynep Bastık'ın müzikal yönünü profesyonelce şekillendiren ve ona dijital dünyada alan açan isimlerden biri oldu .İkili bir süre sonra  bir süre sonra nişanlandıklarını duyurdu. Ardından Bastık, Youtube'a çektiği cover'larla büyük bir patlama yaşadı. Nitekim, bu cover'ları paylaşması gerektiğini söyleyen ilk kişi ve o dönemdeki en büyük destekçisi de Tolga Akış'tan başkası değildi. İkili çok geçmeden dünyaevine girdi. 

Çift, 2022'de Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik.' diyerek ayrıldıklarını açıkladı.

Tolga Akış, bir süre önce aradığı aşkı Gizem Kaya'da bulmuştu. Akış, Kaya'ya evlilik teklif etti ve olumlu yanıt aldı.

Tolga Akış, bir süre önce aradığı aşkı Gizem Kaya'da bulmuştu. Akış, Kaya'ya evlilik teklif etti ve olumlu yanıt aldı.

İçerik üreticisi olarak tanınan Gizem Kaya, aynı zamanda tiyatro ile ilgileniyor ve oyunculuk yapıyor. Şimdilerde Akış ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kaya'nın adı daha öncelerde rapçi Uzi ile de anılmıştı. 

Evlilik teklifi aldığını sosyal medyadan paylaşan Gizem Kaya, bu görselin altına 'Hayatımın en kolay eveti' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın