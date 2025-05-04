Zeynep Bastık'la Mutlu Sona Ulaşamamıştı: Tolga Akış, Gizem Kaya'ya Evlilik Teklifi Etti!
Medya ve reklam sektörünün tanınan ismi Tolga Akış, aradığı aşkı Influencer Gizem Kaya'da buldu. Akış, Kaya'ya evlenme teklifi etti. Gizem Kaya, bir ömür mutluluğa ilk 'evet'ini verdi.
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2017 senesinde kendi ajansını kuran Tolga Akış'ı "Hypers " ile tanıyoruz.
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İşbirliği aşka dönüşmüştü, Tolga Akış ve Zeynep Bastık bir dönemlerin en aşık çiftlerindedi!
Tolga Akış, bir süre önce aradığı aşkı Gizem Kaya'da bulmuştu. Akış, Kaya'ya evlilik teklif etti ve olumlu yanıt aldı.
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