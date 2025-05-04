Zeynep Bastık'la Mutlu Sona Ulaşamamıştı: Tolga Akış, Gizem Kaya'ya Evlilik Teklifi Etti!

İkili, müzik ve medya alanındaki ortak projelerde tanışmıştı. Akış, Zeynep Bastık'ın müzikal yönünü profesyonelce şekillendiren ve ona dijital dünyada alan açan isimlerden biri oldu .İkili bir süre sonra bir süre sonra nişanlandıklarını duyurdu. Ardından Bastık, Youtube'a çektiği cover'larla büyük bir patlama yaşadı. Nitekim, bu cover'ları paylaşması gerektiğini söyleyen ilk kişi ve o dönemdeki en büyük destekçisi de Tolga Akış'tan başkası değildi. İkili çok geçmeden dünyaevine girdi.

Çift, 2022'de Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik.' diyerek ayrıldıklarını açıkladı.