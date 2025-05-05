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Rekor Serenay Sarıkaya'da: Ünlü Güzellerin Reklam Kazançlarını Öğrenince Koltuğa Yapışacaksınız!

Rekor Serenay Sarıkaya'da: Ünlü Güzellerin Reklam Kazançlarını Öğrenince Koltuğa Yapışacaksınız!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 08:58

Dizilerdeki başarılarıyla milyonların kalbini çalan kadın oyuncular, sadece ekranlarda değil reklam dünyasında da fırtına estiriyor. Sosyal medyada attıkları her adım olay olan bu yıldızlar, hayat tarzlarıyla da merak uyandırıyor. Kimi aşkıyla gündemden düşmüyor, kimi projeden projeye koşuyor. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; son dönemde imza attıkları reklam anlaşmaları ise “yok artık!” dedirten cinsten. 

Ücretleri öğrenince, gerçekten koltuğa yapışacaksınız!

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Afra Saraçoğlu ile başlayalım…

Afra Saraçoğlu ile başlayalım…

Güzelliği, tarzı ve duru enerjisiyle ekranların sevilen yüzlerinden. Yalı Çapkını ile dev bir hayran kitlesine ulaşan Afra, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmedi. 

Mert Ramazan Demir’le olan birlikteliği ve set arkasında yaşananlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Kimi zaman iddialı pozları, kimi zaman sade halleriyle dikkat çeken Afra, artık sadece dizilerle değil markalarla yaptığı iş birlikleriyle de konuşuluyor.

İddiaya göre son reklam filmi için 40 milyon TL istedi, 35 milyon liraya imzasını attı.

Demet Özdemir ise hem ekranların hem de reklam dünyasının neşeli yüzü.

Demet Özdemir ise hem ekranların hem de reklam dünyasının neşeli yüzü.

Dans yeteneğiyle dikkat çeken, romantik komedilerdeki enerjisiyle sevilen Demet, özel hayatıyla da sık sık konuşuldu. 

Oğuzhan Koç ile olan evliliği ve ardından gelen boşanma süreci magazin gündeminde uzun süre yer etti. Şimdi ise hem işine odaklanmış durumda hem de sosyal medya paylaşımlarıyla aktif.

Ancak en düşük reklam ücreti alan isim Özdemir. Reklam için kapıyı 25 milyon TL'den açtığı öne sürüldü.

Gelelim reklam sektörünün gözdesi Serenay Sarıkaya’ya…

Gelelim reklam sektörünün gözdesi Serenay Sarıkaya’ya…

Oyunculuğu, güzelliği, tarzı… Hepsiyle bir tık önde olan bir isim. Medcezir ile yıldızlaştı, Aile dizisinde bambaşka bir Serenay izledik. 

Aşk hayatı da her daim gündemdeydi. Cem Yılmaz’dan Mert Demir’e uzanan ilişkiler zinciri, magazin yazarlarının en sevdiği başlıklardan oldu. Bu aralar ise sadece özel hayatıyla değil, markalarla yaptığı dev iş birlikleriyle konuşuluyor.

Sarıkaya ise kapıyı en yüksek rakamdan açan isim. 40-45 milyon arası ücret talep ettiği öne sürüldü.

Ve işte diğer mesele: Bu yıldızların Instagram'dan kazandığı rakamlar!

Ve işte diğer mesele: Bu yıldızların Instagram'dan kazandığı rakamlar!

Story paylaşımları artık yüz binlerle değil milyonlarla ölçülüyor. 

Instagram’da tek bir reels + story kombinasyonu 400 bin TL'den başlayıp 1.5 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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