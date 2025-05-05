Rekor Serenay Sarıkaya'da: Ünlü Güzellerin Reklam Kazançlarını Öğrenince Koltuğa Yapışacaksınız!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Dizilerdeki başarılarıyla milyonların kalbini çalan kadın oyuncular, sadece ekranlarda değil reklam dünyasında da fırtına estiriyor. Sosyal medyada attıkları her adım olay olan bu yıldızlar, hayat tarzlarıyla da merak uyandırıyor. Kimi aşkıyla gündemden düşmüyor, kimi projeden projeye koşuyor. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; son dönemde imza attıkları reklam anlaşmaları ise “yok artık!” dedirten cinsten.
Ücretleri öğrenince, gerçekten koltuğa yapışacaksınız!
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Afra Saraçoğlu ile başlayalım…
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Demet Özdemir ise hem ekranların hem de reklam dünyasının neşeli yüzü.
Gelelim reklam sektörünün gözdesi Serenay Sarıkaya’ya…
Ve işte diğer mesele: Bu yıldızların Instagram'dan kazandığı rakamlar!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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