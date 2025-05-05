Rekor Serenay Sarıkaya'da: Ünlü Güzellerin Reklam Kazançlarını Öğrenince Koltuğa Yapışacaksınız!

Güzelliği, tarzı ve duru enerjisiyle ekranların sevilen yüzlerinden. Yalı Çapkını ile dev bir hayran kitlesine ulaşan Afra, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmedi.

Mert Ramazan Demir’le olan birlikteliği ve set arkasında yaşananlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Kimi zaman iddialı pozları, kimi zaman sade halleriyle dikkat çeken Afra, artık sadece dizilerle değil markalarla yaptığı iş birlikleriyle de konuşuluyor.

İddiaya göre son reklam filmi için 40 milyon TL istedi, 35 milyon liraya imzasını attı.