Didem Balçın'ın En Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti!

Diriliş Ertuğrul dizisindeki “Selcan Hatun” karakteriyle gönüllere taht kuran Balçın, bu rolünü daha sonra Kuruluş Osman dizisinde de sürdürerek dönem projelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Sadece tarihi yapımlarda değil, Oflu Hoca’nın Şifresi, Amacı Olmayan Grup ve Korkma Ben Yanındayım gibi sinema filmlerinde de başarılı performanslarıyla öne çıktı.

Son olarak Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sette yaşadığı bir kaza ile gündeme gelmişti. Tuzla’daki çekimler sırasında dengesini kaybederek düşen Balçın, başından yaralanmış ve tedavisine hastanede devam edilmişti.