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Didem Balçın'ın En Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti!

Didem Balçın'ın En Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 09:29

Ünlü oyuncu Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. 42 yaşındaki oyuncu, cenaze töreninin 6 Mayıs Salı günü gerçekleşeceğini, detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti. 

İşte detaylar…

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Kariyerine tiyatroyla adım atan ve geniş kitlelerce Çakallarla Dans serisiyle tanınan Didem Balçın, oyunculuk yolculuğuna sayısız dizi ve film sığdırdı.

Kariyerine tiyatroyla adım atan ve geniş kitlelerce Çakallarla Dans serisiyle tanınan Didem Balçın, oyunculuk yolculuğuna sayısız dizi ve film sığdırdı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki “Selcan Hatun” karakteriyle gönüllere taht kuran Balçın, bu rolünü daha sonra Kuruluş Osman dizisinde de sürdürerek dönem projelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

 Sadece tarihi yapımlarda değil, Oflu Hoca’nın Şifresi, Amacı Olmayan Grup ve Korkma Ben Yanındayım gibi sinema filmlerinde de başarılı performanslarıyla öne çıktı.

Son olarak Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sette yaşadığı bir kaza ile gündeme gelmişti. Tuzla’daki çekimler sırasında dengesini kaybederek düşen Balçın, başından yaralanmış ve tedavisine hastanede devam edilmişti.

Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Didem Balçın, 2020 yılında oyuncu ve yapımcı Can Aydın ile dünyaevine girdi.

Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Didem Balçın, 2020 yılında oyuncu ve yapımcı Can Aydın ile dünyaevine girdi.

Çiftin tanışma hikayesi ise bir konser gecesine uzanıyor. Kenan Doğulu konserinde yolları kesişen ikili, ilk merhabadan aylar sonra yeniden karşılaşıp aşklarını büyütmüştü. 

8 Mayıs’ta nikah masasına oturan çiftin, Alican adını verdikleri bir erkek çocukları bulunuyor.

Bir röportajında annelik hakkında “Eşimle en büyük ve değişmez bağımız. Birine rol model oluyorsunuz ya, bu görev bana çok iyi geldi” diyen Balçın, ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyordu.

Ancak bu kez güzel oyuncu, ekranlarda değil, sosyal medyada yaptığı acı bir paylaşımla gündeme geldi.

Ancak bu kez güzel oyuncu, ekranlarda değil, sosyal medyada yaptığı acı bir paylaşımla gündeme geldi.

42 yaşındaki oyuncu, babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ı kaybettiğini duyurdu. Kız kardeşi Özlem Balçın ile birlikte yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın’ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın – Didem Balçın.”

Didem Balçın’a ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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