Didem Balçın'ın En Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti!
Ünlü oyuncu Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. 42 yaşındaki oyuncu, cenaze töreninin 6 Mayıs Salı günü gerçekleşeceğini, detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.
İşte detaylar…
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Kariyerine tiyatroyla adım atan ve geniş kitlelerce Çakallarla Dans serisiyle tanınan Didem Balçın, oyunculuk yolculuğuna sayısız dizi ve film sığdırdı.
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Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Didem Balçın, 2020 yılında oyuncu ve yapımcı Can Aydın ile dünyaevine girdi.
Ancak bu kez güzel oyuncu, ekranlarda değil, sosyal medyada yaptığı acı bir paylaşımla gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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