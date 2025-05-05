Meltem Miraloğlu ABD’de Darp Edildi: Yine Kendinden 40 Yaş Büyük Biriyle Evlenmek Üzereydi!
Daha önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenerek ABD’ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD’de darp edildi. Mynet’te yer alan habere göre; Kendisinden 48 yaş büyük eşinden ayrıldıktan sonra bu kez de kendisinden 40 yaş büyük bir iş insanıyla evlenme hazırlığı yapan Miraloğlu, kendisine aşık olan ABD’li bir genç tarafından feci şekilde dövüldü.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de oynadığı “Hayat Devam Ediyor” dizisiyle adından bolca söz ettiren Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onur Akay’ın iddiasına göre; ABD’de bu kez de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlenmek için hazırlıklar yapan Meltem Miraloğlu, bir ABD’li gencin saldırısına uğradı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın