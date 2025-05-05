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Meltem Miraloğlu ABD’de Darp Edildi: Yine Kendinden 40 Yaş Büyük Biriyle Evlenmek Üzereydi!

Meltem Miraloğlu ABD’de Darp Edildi: Yine Kendinden 40 Yaş Büyük Biriyle Evlenmek Üzereydi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 08:10

Daha önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenerek ABD’ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD’de darp edildi. Mynet’te yer alan habere göre; Kendisinden 48 yaş büyük eşinden ayrıldıktan sonra bu kez de kendisinden 40 yaş büyük bir iş insanıyla evlenme hazırlığı yapan Miraloğlu, kendisine aşık olan ABD’li bir genç tarafından feci şekilde dövüldü. 

İşte detaylar…

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Türkiye’de oynadığı “Hayat Devam Ediyor” dizisiyle adından bolca söz ettiren Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle gündem olmuştu.

Türkiye’de oynadığı “Hayat Devam Ediyor” dizisiyle adından bolca söz ettiren Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle gündem olmuştu.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, bir süre sonra da eşinden ayrılmıştı. Ayrılığı sonrasında şimdi de kendinden 40 yaş büyük ABD’li bir iş insanı ile evlenmek üzere olan Meltem Miraloğlu hakkında Onur Akay’dan bomba bir iddia geldi.

Onur Akay’ın iddiasına göre; ABD’de bu kez de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlenmek için hazırlıklar yapan Meltem Miraloğlu, bir ABD’li gencin saldırısına uğradı.

Onur Akay’ın iddiasına göre; ABD’de bu kez de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlenmek için hazırlıklar yapan Meltem Miraloğlu, bir ABD’li gencin saldırısına uğradı.

Onur Akay’ın iddiaları şu şekilde: 'Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarılmış ve sağlık durumu da iyiymiş. Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı kocası Patric Grady’nin vefat ettiğini ve Miraloğlu’nu da mirasından men ettiğini açıklamıştım. Meltem, eşinin vefatı sonrası Amerika’nın New Jersey eyaletine yerleşmiş ve orada bir markette temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçimini sağlarken, bu sefer de kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Josef isimli zengin bir Amerikalı iş adamı ile evlenme kararı aldı. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü de Josef isimli Amerikalı ile evlenmek üzereyken, Meltem’e âşık olan genç bir Amerikalı tarafından feci şekilde darp edildiğini üzülerek öğrendim. New Jersey eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi altında olan Meltem Miraloğlu’na yürekten acil şifalar dilerken, Meltem Miraloğlu’nun Amerikalı dedelerle evlenme serisini de artık sonlandırmasını can-ı gönülden dilerim. Bir Green Card için değer mi? Gel ülkene dizilerde ve filmlerde oyna!'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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