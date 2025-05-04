Justin Bieber'ın Güneş Yanığından Selena'nın Gün Tabağına 4 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Adriana Lima
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Sydney Sweeney
Kylie Jenner
Gigi Hadid
Justin Bieber
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Nina Dobrev
Ester Exposito
Selena Gomez
Hailey Bieber
Kendall Jenner
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Blake Lively
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