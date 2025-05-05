Aşk Üçgeni İddiası: Ünlü Manken Güzide Duran'ın Çekişmeli Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
16 yıllık evliliklerinde mutsuz sona gelen Güzide Duran ve Adnan Aksoy, çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyor. Manken Güzide Duran’ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini karıştırmıştı. Şimdi ise işler daha da büyüdü!
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Adnan Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında Okan Buruk yer alıyor. Mahkeme, Buruk’un da aralarında olduğu tanıklara duruşmaya katılmaları için çağrı gönderme kararı aldı.
İşte yeni gelişmeler...
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1996 Best Model of Turkey birincisi olarak adını duyuran manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy’la nikah masasına oturmuştu.
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Ancak tüm bu açıklamalara rağmen boşanma süreci bir hayli sert geçiyor.
Ve şimdi ortalığı karıştıran yeni gelişme: Adnan Aksoy, mahkemeye 9 kişilik bir tanık listesi sundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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