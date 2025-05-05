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Aşk Üçgeni İddiası: Ünlü Manken Güzide Duran'ın Çekişmeli Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!

Aşk Üçgeni İddiası: Ünlü Manken Güzide Duran'ın Çekişmeli Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 11:56

16 yıllık evliliklerinde mutsuz sona gelen Güzide Duran ve Adnan Aksoy, çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyor. Manken Güzide Duran’ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini karıştırmıştı. Şimdi ise işler daha da büyüdü! 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Adnan Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında Okan Buruk yer alıyor. Mahkeme, Buruk’un da aralarında olduğu tanıklara duruşmaya katılmaları için çağrı gönderme kararı aldı. 

İşte yeni gelişmeler...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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1996 Best Model of Turkey birincisi olarak adını duyuran manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy’la nikah masasına oturmuştu.

1996 Best Model of Turkey birincisi olarak adını duyuran manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy’la nikah masasına oturmuştu.

Amerika’da gözlerden uzak bir hayat süren çiftin bu evliliğinden iki çocukları dünyaya geldi. Dışarıdan bakıldığında mutlu bir tablo çizen aile geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma haberleri doğrulandı, işin rengi ise gün geçtikçe değişti.

İlk olarak boşanma haberlerine ilişkin “Evet, doğru. Bir süreçten geçiyoruz şu an. Bunlar özel ve mahrem konular” diyen Güzide Duran, kısa süre sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmaya başladı. Sosyal medyada gündeme gelen aşk iddialarına ise Duran’dan net bir yanıt geldi: “Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, merhabalaşıyoruz. İspat derdim yok, kendimden eminim.”

Ancak tüm bu açıklamalara rağmen boşanma süreci bir hayli sert geçiyor.

Ancak tüm bu açıklamalara rağmen boşanma süreci bir hayli sert geçiyor.

Dava sürecini başlatan isim Adnan Aksoy oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Aksoy, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek çekişmeli boşanma talebinde bulundu. Dilekçesinde Duran’ın gizemli davranışlar sergilediğini ileri sürdü. İki çocuğunun velayetini talep eden Aksoy, Duran’a sadece 2 lira tutarında (1 lira maddi, 1 lira manevi) tazminat davası açtı.

Güzide Duran ise boşanmada asıl kusurlunun eşi olduğunu öne sürdü. Mahkemeye sunduğu dilekçede evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, tehdit edildiğini anlattı. Dilekçede “Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Ayrıca aylık 600 bin lira nafaka, 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimi alacağı talebimiz var” denildi.

Ve şimdi ortalığı karıştıran yeni gelişme: Adnan Aksoy, mahkemeye 9 kişilik bir tanık listesi sundu.

Ve şimdi ortalığı karıştıran yeni gelişme: Adnan Aksoy, mahkemeye 9 kişilik bir tanık listesi sundu.

Listenin başında ise olay yaratacak bir isim yer alıyor: Okan Buruk! Güzide Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Buruk’un boşanma davasında tanık olarak dinlenmesi talep edildi. 

Mahkeme de bu talebi yerinde bularak Buruk ve listedeki diğer isimlere duruşmaya katılmaları için resmi davetiye çıkaracağını açıkladı.

Boşanma sürecinin ilerleyen duruşmalarında bu tanıklıkların nasıl bir etki yaratacağı şimdiden büyük merak konusu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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