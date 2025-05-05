Aşk Üçgeni İddiası: Ünlü Manken Güzide Duran'ın Çekişmeli Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!

16 yıllık evliliklerinde mutsuz sona gelen Güzide Duran ve Adnan Aksoy, çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyor. Manken Güzide Duran’ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini karıştırmıştı. Şimdi ise işler daha da büyüdü!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Adnan Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında Okan Buruk yer alıyor. Mahkeme, Buruk’un da aralarında olduğu tanıklara duruşmaya katılmaları için çağrı gönderme kararı aldı.

İşte yeni gelişmeler...