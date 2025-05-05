Uçan Adam Sabri Kimdir, Nereli? Uçan Adam Sabri Öldü mü?

'Havada durdum, şahitlerim var.' sözleri sizlere bir yerden tanıdık geliyor mu? Bu sözlerin sahibi, Türkiye'nin ilk meme'lerinden biri haline gelen Uçan Adam Sabri'ye ait. Esra Ceyhan'ın programında kendini yere atan ve o günden sonra hayatı değişen Uçan Adam Sabri, herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Testo Teylan, Uçan Adam Sabri'nin vefat haberini duyurdu.

Peki Uçan Adam Sabri kimdir, nereli?