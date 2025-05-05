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Uçan Adam Sabri Kimdir, Nereli? Uçan Adam Sabri Öldü mü?

Uçan Adam Sabri Kimdir, Nereli? Uçan Adam Sabri Öldü mü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 19:00

'Havada durdum, şahitlerim var.' sözleri sizlere bir yerden tanıdık geliyor mu? Bu sözlerin sahibi, Türkiye'nin ilk meme'lerinden biri haline gelen Uçan Adam Sabri'ye ait. Esra Ceyhan'ın programında kendini yere atan ve o günden sonra hayatı değişen Uçan Adam Sabri, herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Testo Teylan, Uçan Adam Sabri'nin vefat haberini duyurdu.

Peki Uçan Adam Sabri kimdir, nereli?

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Uçan Adam Sabri Kimdir, Gerçek İsmi Ne?

Uçan Adam Sabri Kimdir, Gerçek İsmi Ne?

Uçan Adam Sabri'nin gerçek adı Sabri Yıldız'dır. Uçan Adam Sabri, internette bir programda kendini yere attığı sahneyle tanınmıştır. Türkiye'nin ilk meme'lerinden biri haline gelen Sabri, o yıllarda bazı filmlerde de ufak rollerde oynamış ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. 

Uçan Adam Sabri Nereli?

Uçan Adam Sabri, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dünyay gelmiştir, Zaza kökenlidir. Adapazarı'ında büyümüştür.

Uçan Adam Sabri Olayı Nedir?

Uçan Adam Sabri Olayı Nedir?

Uçan Adam Sabri, Kanal D ekranlarında Esra Ceyhan'ın programına konuk olmuştu. Uçan Adam Sabri, uçtuğunu iddia etmiş ve 'Allah' diye bağırarak kendini yerlere atmıştı. O programın ardından ünlenmeye başlayan isim, internetin yayılmasıyla 'Havada durdum şahitlerim var' repliğiyle herkesin aklına kazındı. Uçan Adam Sabri, Türkiye'nin ilk meme'lerinden biri haline geldi.

Uçan Adam Sabri Öldü mü?

Uçan Adam Sabri Öldü mü?

Sosyal medyada Uçan Adam Sabri ismiyle tanınan Sabri Yıldız, hayatını kaybetti. Fenomen ismin vefat haberini ise kendisiyle video çeken Testo Taylan duyurdu. Testo Teylan, 'Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu, mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti.' dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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