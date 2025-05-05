Uçan Adam Sabri Kimdir, Nereli? Uçan Adam Sabri Öldü mü?
'Havada durdum, şahitlerim var.' sözleri sizlere bir yerden tanıdık geliyor mu? Bu sözlerin sahibi, Türkiye'nin ilk meme'lerinden biri haline gelen Uçan Adam Sabri'ye ait. Esra Ceyhan'ın programında kendini yere atan ve o günden sonra hayatı değişen Uçan Adam Sabri, herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Testo Teylan, Uçan Adam Sabri'nin vefat haberini duyurdu.
Peki Uçan Adam Sabri kimdir, nereli?
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Uçan Adam Sabri Kimdir, Gerçek İsmi Ne?
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Uçan Adam Sabri Olayı Nedir?
Uçan Adam Sabri Öldü mü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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