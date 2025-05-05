Testo Taylan Duyurdu: Uçan Adam Sabri Olarak Bilinen Sabri Yıldız Hayatını Kaybetti
2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan Sabri Yıldız uçtuğunu iddia etmiş, Allah Allah nidalarıyla yerde yuvarlanmıştı. O anlar Türk televizyonlarının en unutulmaz anları arasına girmişti. İnternetin yaygınlaşmasıyla 'Havada durdum şahitlerim var' repliği ise ilk yerli meme'lerden biri olmuştu. Testo Taylan Uçan Adam Sabri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Uçan Adam Sabri Esra Ceyhan'ın programındaki hareketiyle tüm ülkede ünlü oldu.
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Maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşayan Sabri Yıldız son aylarda yeniden gündeme geldi.
Uçan Adam Sabri'nin tekrar gündeme gelmesini sağlayan Testo Taylan ölüm haberini Instagram hesabından duyurdu.
Türk televizyon tarihine geçen anlar böyle kaydedilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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