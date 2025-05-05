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Testo Taylan Duyurdu: Uçan Adam Sabri Olarak Bilinen Sabri Yıldız Hayatını Kaybetti

Testo Taylan Duyurdu: Uçan Adam Sabri Olarak Bilinen Sabri Yıldız Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2025 - 16:03

2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan Sabri Yıldız uçtuğunu iddia etmiş, Allah Allah nidalarıyla yerde yuvarlanmıştı. O anlar Türk televizyonlarının en unutulmaz anları arasına girmişti. İnternetin yaygınlaşmasıyla 'Havada durdum şahitlerim var' repliği ise ilk yerli meme'lerden biri olmuştu. Testo Taylan Uçan Adam Sabri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Uçan Adam Sabri Esra Ceyhan'ın programındaki hareketiyle tüm ülkede ünlü oldu.

Uçan Adam Sabri Esra Ceyhan'ın programındaki hareketiyle tüm ülkede ünlü oldu.

1966 doğumlu Sabri Yıldız o yıllarda bazı filmlerde ufak roller aldı, taklitleri güldürü programlarında yapıldı, Jay Leno'nun programında stüdyoda yuvarlandığı anlar tüm dünyada izlendi. Maddi sıkıntıları nedeniyle bir telekom firmasına ait reklamda kendisini taklit eden Şafak Sezer'e dava açamadığını açıklayan Sabri Yıldız 2010'ların popüler bir figürü haline geldi. Bir süredir haber alınamayan Sabri Yıldız'a ev ziyaretleriyle popüler olan Testo Taylan ulaşmıştı.

Maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşayan Sabri Yıldız son aylarda yeniden gündeme geldi.

Maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşayan Sabri Yıldız son aylarda yeniden gündeme geldi.

En son Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'a konuk oldu.

Uçan Adam Sabri'nin tekrar gündeme gelmesini sağlayan Testo Taylan ölüm haberini Instagram hesabından duyurdu.

Uçan Adam Sabri'nin tekrar gündeme gelmesini sağlayan Testo Taylan ölüm haberini Instagram hesabından duyurdu.

'Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu, mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti.' dedi.

Türk televizyon tarihine geçen anlar böyle kaydedilmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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