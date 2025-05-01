İş Görüşmesinde Avukat Adayına 15 Bin Lira Teklif Eden Hukuk Bürosuna Tepki Yağdı
Türkiye'deki asgari ücretin yetersizliği, kiraların asgari ücreti geçmiş olması ve en önemlisi asgari ücretle çalışanların nüfusun çoğunluğunu oluşturması hepimizin malumu... Bir de tartışmalı asgari ücretin altını teklif eden işletmeler var. Bunlara da gerek sohbetlerde gerek iş arayan insanlarla konuşurken şahit oluyoruz. Bunun gibi bir hukuk bürosu ise bir X kullanıcısının iddiasına göre 15 bin lira maaş teklifinde bulundu. O hukuk bürosu çokça konuşuldu.
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Paylaşım ve gelen teklif şöyle;
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İşe başvuran kişi ise işverenin teklifine şöyle bir yanıt verdi.
Yanıtın ardından işverenin karşılığı ise saygısızca bulundu.
Öne çıkan tepkiler şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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