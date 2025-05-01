onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İş Görüşmesinde Avukat Adayına 15 Bin Lira Teklif Eden Hukuk Bürosuna Tepki Yağdı

İş Görüşmesinde Avukat Adayına 15 Bin Lira Teklif Eden Hukuk Bürosuna Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.05.2025 - 18:03

Türkiye'deki asgari ücretin yetersizliği, kiraların asgari ücreti geçmiş olması ve en önemlisi asgari ücretle çalışanların nüfusun çoğunluğunu oluşturması hepimizin malumu... Bir de tartışmalı asgari ücretin altını teklif eden işletmeler var. Bunlara da gerek sohbetlerde gerek iş arayan insanlarla konuşurken şahit oluyoruz. Bunun gibi bir hukuk bürosu ise bir X kullanıcısının iddiasına göre 15 bin lira maaş teklifinde bulundu. O hukuk bürosu çokça konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım ve gelen teklif şöyle;

Paylaşım ve gelen teklif şöyle;

İşe başvuran kişi ise işverenin teklifine şöyle bir yanıt verdi.

İşe başvuran kişi ise işverenin teklifine şöyle bir yanıt verdi.

Yanıtın ardından işverenin karşılığı ise saygısızca bulundu.

Yanıtın ardından işverenin karşılığı ise saygısızca bulundu.

Öne çıkan tepkiler şöyle;

Öne çıkan tepkiler şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın