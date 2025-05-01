İş Görüşmesinde Avukat Adayına 15 Bin Lira Teklif Eden Hukuk Bürosuna Tepki Yağdı

Türkiye'deki asgari ücretin yetersizliği, kiraların asgari ücreti geçmiş olması ve en önemlisi asgari ücretle çalışanların nüfusun çoğunluğunu oluşturması hepimizin malumu... Bir de tartışmalı asgari ücretin altını teklif eden işletmeler var. Bunlara da gerek sohbetlerde gerek iş arayan insanlarla konuşurken şahit oluyoruz. Bunun gibi bir hukuk bürosu ise bir X kullanıcısının iddiasına göre 15 bin lira maaş teklifinde bulundu. O hukuk bürosu çokça konuşuldu.