Almanya'da Bir Hastanede Çekilen Görüntü Viral Oldu

Son yıllarda ülkedeki atmosfer ve ekonomik sorunlar pek çok kişinin yurt dışına yerleşmesine sebep oldu. Sürekli beyin göçü veren Türkiye'den genellikle doktorlar, mühendisler gibi yetiştirmenin büyük emek istediği meslek gruplarının üyelerinin ülke dışında yeni bir hayat kurduğunu gözlemliyoruz. Özellikle sağlıkçıların ilk tercihlerinden biri de Almanya. Hatta dil yeterliliği için Almanca kursları hiç görmediği kadar ilgi görüyor. Almanya'da bir hastanede başhekim ve yardımcısı, asistan doktor ve hemşirenin Türk olması ise çokça yorumlandı.