Almanya'da Bir Hastanede Çekilen Görüntü Viral Oldu
Son yıllarda ülkedeki atmosfer ve ekonomik sorunlar pek çok kişinin yurt dışına yerleşmesine sebep oldu. Sürekli beyin göçü veren Türkiye'den genellikle doktorlar, mühendisler gibi yetiştirmenin büyük emek istediği meslek gruplarının üyelerinin ülke dışında yeni bir hayat kurduğunu gözlemliyoruz. Özellikle sağlıkçıların ilk tercihlerinden biri de Almanya. Hatta dil yeterliliği için Almanca kursları hiç görmediği kadar ilgi görüyor. Almanya'da bir hastanede başhekim ve yardımcısı, asistan doktor ve hemşirenin Türk olması ise çokça yorumlandı.
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Oktan Erdikmen'in paylaşımı şöyle;
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Raporda görünen isimlerin hepsi Türk.
Erdoğan'ın sözlerine gönderme yapıldı.
Beyin göçü üzerine duruldu.
Durum Almanya ile sınırlı değil.
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Paylaşımı yapan Erdikmen paylaşımının altına şöyle bir not ekledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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