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Tesettürlü Bir Tıp Öğrencisinin Paylaşımı Tartışma Yarattı

Tesettürlü Bir Tıp Öğrencisinin Paylaşımı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.04.2025 - 13:38

Tesettürlü bir tıp öğrencisi geçtiğimiz gün öğrencilik ve sosyal hayatına dair bir vlog paylaştı. Mesleğinden, öğrencilik hayatından bahsetti. Ancak videoda yer alan detaylar sosyal medyada tartışma yarattı. Dini hassasiyetlerini öne sürerek bazı ameliyat öncesi hazırlıkları aksattığı ve bunun mesleki ve tıbbi açıdan doğru olmadığı savunuldu.

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Scrubını uzun yaptırdığını anlatan tıp öğrencisinin ameliyat öncesi hazırlığı yeteri kadar steril bulunmadı.

Scrubını uzun yaptırdığını anlatan tıp öğrencisinin ameliyat öncesi hazırlığı yeteri kadar steril bulunmadı.

Steteskopunu başörtüsünün altından dinlemesi de tepki çekti.

Tartışma yaratan paylaşım şöyle;

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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