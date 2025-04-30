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Öğrencilerinin Beslenme Tabaklarını Paylaşan Öğretmene Tepki Yağdı

Öğrencilerinin Beslenme Tabaklarını Paylaşan Öğretmene Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.04.2025 - 11:29

Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar uyarsa da sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü tarafından dijital iz bırakması ve etkileşim alma amaçlı olduğu için yanlış bulunsa da fenomen öğretmenlerle karşılaşıyoruz. Bir öğretmen de öğrencilerinin beslenme tabaklarını paylaştı. Gıdaya erişimde sorunların yaşandığı ve OECD verilerine göre her dört çocuktan birinin okula aç gittiği 2025 Türkiyesinde sosyal medyada yayılan video tepki çekti.

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Video şu şekilde.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
twitter.com

Fenomen öğretmen kavramı sorgulandı.

Fenomen öğretmen kavramı sorgulandı.
twitter.com

Türkiye'deki çocuk yoksulluğu hatırlatıldı.

Türkiye'deki çocuk yoksulluğu hatırlatıldı.
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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