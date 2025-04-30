Öğrencilerinin Beslenme Tabaklarını Paylaşan Öğretmene Tepki Yağdı
Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar uyarsa da sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü tarafından dijital iz bırakması ve etkileşim alma amaçlı olduğu için yanlış bulunsa da fenomen öğretmenlerle karşılaşıyoruz. Bir öğretmen de öğrencilerinin beslenme tabaklarını paylaştı. Gıdaya erişimde sorunların yaşandığı ve OECD verilerine göre her dört çocuktan birinin okula aç gittiği 2025 Türkiyesinde sosyal medyada yayılan video tepki çekti.
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Video şu şekilde.
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Tepkiler şöyle;
Fenomen öğretmen kavramı sorgulandı.
Türkiye'deki çocuk yoksulluğu hatırlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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