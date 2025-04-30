Öğrencilerinin Beslenme Tabaklarını Paylaşan Öğretmene Tepki Yağdı

Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar uyarsa da sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü tarafından dijital iz bırakması ve etkileşim alma amaçlı olduğu için yanlış bulunsa da fenomen öğretmenlerle karşılaşıyoruz. Bir öğretmen de öğrencilerinin beslenme tabaklarını paylaştı. Gıdaya erişimde sorunların yaşandığı ve OECD verilerine göre her dört çocuktan birinin okula aç gittiği 2025 Türkiyesinde sosyal medyada yayılan video tepki çekti.