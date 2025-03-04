Akım İçin Öğrencilerini Paylaşan Öğretmen Tartışmaya Neden Oldu

Teknoloji ve sosyal medyanın hayatımıza getirdiği kolaylıklar da var zorluklar da. Bunun yanında ekstra önem vermemiz meseleler de var. Pek çok kişiye göre özellikle ilkokul öğretmenleri de bazı kuralları ihlal ediyor. Öğrencilerinin ders içindeki hallerini, yüz ifadelerini kaydeden ve 'içerik' olarak paylaşan öğretmenler son yılların tartışma konusu. Fenomen öğretmen olarak adlandırılan bu öğretmenlerin yaptıklarını sevimli bulan ve insanice karşılayan da var, yaptıklarının başta kişisel veriler olmak üzere suç olduğunu ve bu öğretmenlerin cezalandırılması gerektiğini savunan da... X'e düşen bir akım videosu da bir süredir tartışmalı olan bu alana bomba gibi düştü.