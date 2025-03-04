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Akım İçin Öğrencilerini Paylaşan Öğretmen Tartışmaya Neden Oldu

Akım İçin Öğrencilerini Paylaşan Öğretmen Tartışmaya Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2025 - 14:04

Teknoloji ve sosyal medyanın hayatımıza getirdiği kolaylıklar da var zorluklar da. Bunun yanında ekstra önem vermemiz meseleler de var. Pek çok kişiye göre özellikle ilkokul öğretmenleri de bazı kuralları ihlal ediyor. Öğrencilerinin ders içindeki hallerini, yüz ifadelerini kaydeden ve 'içerik' olarak paylaşan öğretmenler son yılların tartışma konusu. Fenomen öğretmen olarak adlandırılan bu öğretmenlerin yaptıklarını sevimli bulan ve insanice karşılayan da var, yaptıklarının başta kişisel veriler olmak üzere suç olduğunu ve bu öğretmenlerin cezalandırılması gerektiğini savunan da... X'e düşen bir akım videosu da bir süredir tartışmalı olan bu alana bomba gibi düştü.

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Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "fenomen öğretmen" konusunda yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "fenomen öğretmen" konusunda yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti.

Ya öğretmen olurlar ya fenomen sözleriyle çocukların görüntülerini iyi niyetle de olsa sosyal medyada paylaşan öğretmenleri uyarmıştı. Ancak sosyal medya akımlarından anladığımız kadarıyla bu alanda bir yavaşlama yok.

"Başka bir öğretmen istiyorsan gülümse" akımına katılan bir öğretmen de öğrencilerinin yüz ifadelerini paylaştı.

Minik öğrencilerin yüz ifadeleri çok sevimli bulundu.

Minik öğrencilerin yüz ifadeleri çok sevimli bulundu.
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Videoya binlerce beğeni geldi.

Videoya binlerce beğeni geldi.
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Ancak...

Ancak...
twitter.com
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Sert itirazlar da var.

Sert itirazlar da var.
twitter.com

Çocukların psikolojisini öne sürenler gibi...

Çocukların psikolojisini öne sürenler gibi...
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Bunun bir ego tatminine dönüştüğünü düşünenler de var.

Bunun bir ego tatminine dönüştüğünü düşünenler de var.
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Bu akımın neden yanlış olduğunu tek tek sıralayan da...

Bu akımın neden yanlış olduğunu tek tek sıralayan da...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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