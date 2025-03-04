Akım İçin Öğrencilerini Paylaşan Öğretmen Tartışmaya Neden Oldu
Teknoloji ve sosyal medyanın hayatımıza getirdiği kolaylıklar da var zorluklar da. Bunun yanında ekstra önem vermemiz meseleler de var. Pek çok kişiye göre özellikle ilkokul öğretmenleri de bazı kuralları ihlal ediyor. Öğrencilerinin ders içindeki hallerini, yüz ifadelerini kaydeden ve 'içerik' olarak paylaşan öğretmenler son yılların tartışma konusu. Fenomen öğretmen olarak adlandırılan bu öğretmenlerin yaptıklarını sevimli bulan ve insanice karşılayan da var, yaptıklarının başta kişisel veriler olmak üzere suç olduğunu ve bu öğretmenlerin cezalandırılması gerektiğini savunan da... X'e düşen bir akım videosu da bir süredir tartışmalı olan bu alana bomba gibi düştü.
Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "fenomen öğretmen" konusunda yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti.
"Başka bir öğretmen istiyorsan gülümse" akımına katılan bir öğretmen de öğrencilerinin yüz ifadelerini paylaştı.
Minik öğrencilerin yüz ifadeleri çok sevimli bulundu.
Videoya binlerce beğeni geldi.
Ancak...
Sert itirazlar da var.
Çocukların psikolojisini öne sürenler gibi...
Bunun bir ego tatminine dönüştüğünü düşünenler de var.
Bu akımın neden yanlış olduğunu tek tek sıralayan da...
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