Cips Paketlerinin Ortasındaki Beyaz Şerit Ne İşe Yarıyor?
Cips Paketlerinin Ortasındaki Beyaz Şerit Ne İşe Yarıyor?
Pet şişelerdeki oluklar, kot pantolonlardaki ufak düğmeler gibi günlük hayatta sık kullandığımız ürünlerde bulunan ama ne işe yaradığını çözemediğimiz pek çok detay var. Bu detaylardan biri de cips paketlerinin içinde yer alan beyaz uzun şeritler. Tabii bu şerite dair farklı teoriler olsa da bu beyaz tanımlanamayan cisim tamamen fonksiyonsuz değil. Bu soru sosyal medyada da soruldu ve çeşitli varsayımların yanında gerçeğe de ulaştık.
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Bir X kullanıcısı pek çok kişinin merak ettiği bu soruyu şöyle dillendirdi.
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Farklı teoriler geldi.
Cipslerin sağlığı öne sürüldü.
Komik varsayımlar...
Ve tarihi tespitler...
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Pek çoğumuz paketi açınca dibini gördüğümüz için fark edemesek de bu şeritler yarım kalan ambalajı bağlamaya ve içeriğin taze kalmasına yarıyor.
Tabii ürün kodu, kampanya kodları gibi bilgileri yazmak ve okunaklı olmasını sağlamak için de faydalı bir uygulama.
Sosyal medyada ise bu şerit kullanılarak paketin dik durmasını sağlayan kişilere ait içerikler de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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