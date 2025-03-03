Cips Paketlerinin Ortasındaki Beyaz Şerit Ne İşe Yarıyor?

Pet şişelerdeki oluklar, kot pantolonlardaki ufak düğmeler gibi günlük hayatta sık kullandığımız ürünlerde bulunan ama ne işe yaradığını çözemediğimiz pek çok detay var. Bu detaylardan biri de cips paketlerinin içinde yer alan beyaz uzun şeritler. Tabii bu şerite dair farklı teoriler olsa da bu beyaz tanımlanamayan cisim tamamen fonksiyonsuz değil. Bu soru sosyal medyada da soruldu ve çeşitli varsayımların yanında gerçeğe de ulaştık.