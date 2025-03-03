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Cips Paketlerinin Ortasındaki Beyaz Şerit Ne İşe Yarıyor?

Cips Paketlerinin Ortasındaki Beyaz Şerit Ne İşe Yarıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2025 - 16:20

Pet şişelerdeki oluklar, kot pantolonlardaki ufak düğmeler gibi günlük hayatta sık kullandığımız ürünlerde bulunan ama ne işe yaradığını çözemediğimiz pek çok detay var. Bu detaylardan biri de cips paketlerinin içinde yer alan beyaz uzun şeritler. Tabii bu şerite dair farklı teoriler olsa da bu beyaz tanımlanamayan cisim tamamen fonksiyonsuz değil. Bu soru sosyal medyada da soruldu ve çeşitli varsayımların yanında gerçeğe de ulaştık.

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Bir X kullanıcısı pek çok kişinin merak ettiği bu soruyu şöyle dillendirdi.

Bir X kullanıcısı pek çok kişinin merak ettiği bu soruyu şöyle dillendirdi.
twitter.com

Farklı teoriler geldi.

Farklı teoriler geldi.
twitter.com

Cipslerin sağlığı öne sürüldü.

Cipslerin sağlığı öne sürüldü.
twitter.com

Komik varsayımlar...

Komik varsayımlar...
twitter.com

Ve tarihi tespitler...

Ve tarihi tespitler...
twitter.com

Elbette bunlar işin şakası. Gerçek ise basit ama 'bu muymuş?' dedirtecek seviyede.

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Pek çoğumuz paketi açınca dibini gördüğümüz için fark edemesek de bu şeritler yarım kalan ambalajı bağlamaya ve içeriğin taze kalmasına yarıyor.

Pek çoğumuz paketi açınca dibini gördüğümüz için fark edemesek de bu şeritler yarım kalan ambalajı bağlamaya ve içeriğin taze kalmasına yarıyor.

Tabii ürün kodu, kampanya kodları gibi bilgileri yazmak ve okunaklı olmasını sağlamak için de faydalı bir uygulama.

Tabii ürün kodu, kampanya kodları gibi bilgileri yazmak ve okunaklı olmasını sağlamak için de faydalı bir uygulama.

Sosyal medyada ise bu şerit kullanılarak paketin dik durmasını sağlayan kişilere ait içerikler de var.

Sosyal medyada ise bu şerit kullanılarak paketin dik durmasını sağlayan kişilere ait içerikler de var.

Böyle bir kullanım amacı olduğunu biliyor muydunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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