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Ünlü İsimlerle Yaşadıkları İlginç Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Ünlü İsimlerle Yaşadıkları İlginç Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2025 - 10:37

Ünlüleri ekranlardan, internetten, beyaz perdeden tanıyoruz. Kimilerine hayranlık besleyip kiminin hayranlığı veya popülerliği hak etmediğini düşünüyoruz. Yine de bu kadar göz önünde bulunan kişileri görünce ilgimizi oraya kaydırıyoruz. Bir de ünsüz halleriyle ünlülerle fotoğraf çektirmenin dışında anılar yaşayanlar var. Çoğu da ilginç olaylar.

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Soru şöyleydi.

Soru şöyleydi.
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Yanıtlar da geldi.

Yanıtlar da geldi.
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Tabii ünlülerin ünsüz halleri de var.

Tabii ünlülerin ünsüz halleri de var.
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Ünlülük değişken bir kavram.

Ünlülük değişken bir kavram.
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Çok samimi anılar cidden...

Çok samimi anılar cidden...
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Bu zirve olmuş.

Bu zirve olmuş.
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Biraz da uluslararası şöhretler...

Biraz da uluslararası şöhretler...
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Kombo yapanlar da var.

Kombo yapanlar da var.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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