Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Veysel Jr
Cevap çok net!
Karlı bir haftaydı biliyorsunuz.
Belki Kavuşmalı diye bir yer var?
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Hangi Norveç?
İnsanlara zahmet vermemek...
İlk kez böyle bir yaratıcılık gördük.
Patlatmak yerine gömmek fiili de kullanılabilirdi.
Yapmayın çocuklar!
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NASA'da şöyle ortam yok.
E uzadıkça bilinmezlik artar.
Eşik aşılmış demek.
Türkülerde geçen toksik ilişkiler...
👇
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Ferhat Göçer sitenin aktif isimlerinden.
Dua tutmuş ama?
Bugün de son...
Başka örnek bulamadın mı?
👇
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Poz da çok iyi.
O da abartmış.
İyi betimleme...
👇
🤔
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Anlamlı...
Bu da çok anlamlı...
Kapatalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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