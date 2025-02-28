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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.02.2025 - 16:48

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Veysel Jr

Veysel Jr
twitter.com

Cevap çok net!

Cevap çok net!
twitter.com

Karlı bir haftaydı biliyorsunuz.

Karlı bir haftaydı biliyorsunuz.
twitter.com

Belki Kavuşmalı diye bir yer var?

Belki Kavuşmalı diye bir yer var?
twitter.com
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Hangi Norveç?

Hangi Norveç?
twitter.com

İnsanlara zahmet vermemek...

İnsanlara zahmet vermemek...
twitter.com

İlk kez böyle bir yaratıcılık gördük.

İlk kez böyle bir yaratıcılık gördük.
twitter.com

Patlatmak yerine gömmek fiili de kullanılabilirdi.

Patlatmak yerine gömmek fiili de kullanılabilirdi.
twitter.com

Yapmayın çocuklar!

Yapmayın çocuklar!
twitter.com
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NASA'da şöyle ortam yok.

NASA'da şöyle ortam yok.
twitter.com

E uzadıkça bilinmezlik artar.

E uzadıkça bilinmezlik artar.
twitter.com

Eşik aşılmış demek.

Eşik aşılmış demek.
twitter.com

Türkülerde geçen toksik ilişkiler...

Türkülerde geçen toksik ilişkiler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Ferhat Göçer sitenin aktif isimlerinden.

Ferhat Göçer sitenin aktif isimlerinden.
twitter.com

Dua tutmuş ama?

Dua tutmuş ama?
twitter.com

Bugün de son...

Bugün de son...
twitter.com

Başka örnek bulamadın mı?

Başka örnek bulamadın mı?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Poz da çok iyi.

Poz da çok iyi.
twitter.com

O da abartmış.

O da abartmış.
twitter.com

İyi betimleme...

İyi betimleme...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Anlamlı...

Anlamlı...
twitter.com

Bu da çok anlamlı...

Bu da çok anlamlı...
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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