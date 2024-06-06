Otizmli Bir Anaokulu Öğrencisi Mezuniyet Töreninde Öğretmenleri Tarafından Dışlandı, Sahneye Çıkamadı
Otizmli Bir Anaokulu Öğrencisi Mezuniyet Töreninde Öğretmenleri Tarafından Dışlandı, Sahneye Çıkamadı
Otizmli bir anaokul öğrencisi, okulu tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandı. Otizmli öğrencinin sahneden uzakta, ailesiyle dans ettiği anlar, öğrencinin annesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Öğrencinin okuluna ve öğretmenlerine ise sosyal medyada tepki yağdı.
Kaynak: Ezgi Desovalı
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Ankara'da bulunan özel bir eğitim kurumunda eğitim gören Down Sendromlu 17 yaşındaki Berat Ü, okuldaki öğretmeni tarafından darbedildi.
Kan donduran görüntülerin ardından, otizmli bir çocuğun annesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
"Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş..."
Annenin bu paylaşımına birbirinden güzel destek mesajları yağarken, okul yönetimine ise sosyal medyadan tepki yağdı.
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Otizmden bi' haber derken, otizmli bir çocuğun annesinin sözleri olduğunu hatırlatalım.
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