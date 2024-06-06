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Otizmli Bir Anaokulu Öğrencisi Mezuniyet Töreninde Öğretmenleri Tarafından Dışlandı, Sahneye Çıkamadı

Otizmli Bir Anaokulu Öğrencisi Mezuniyet Töreninde Öğretmenleri Tarafından Dışlandı, Sahneye Çıkamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.06.2024 - 11:19

Otizmli bir anaokul öğrencisi, okulu tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandı. Otizmli öğrencinin sahneden uzakta, ailesiyle dans ettiği anlar, öğrencinin annesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Öğrencinin okuluna ve öğretmenlerine ise sosyal medyada tepki yağdı. 

Kaynak: Ezgi Desovalı

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Ankara'da bulunan özel bir eğitim kurumunda eğitim gören Down Sendromlu 17 yaşındaki Berat Ü, okuldaki öğretmeni tarafından darbedildi.

Ankara'da bulunan özel bir eğitim kurumunda eğitim gören Down Sendromlu 17 yaşındaki Berat Ü, okuldaki öğretmeni tarafından darbedildi.

Öğretmen, Down Sendromlu öğrencinin ailesini arayarak 'arkadaşlarıyla sürtüşme olduğunu' söylemişti. Fakat eve giden Berat Ü, gerçekleri ailesini anlatarak öğretmeninin yaptığını söyledi.

Okulun kamera kayıtları incelendiğinde, öğretmenin öğrencisini darbettiği anlar ortaya çıktı.

O anlar ise resmen kan dondurdu;

Kan donduran görüntülerin ardından, otizmli bir çocuğun annesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kan donduran görüntülerin ardından, otizmli bir çocuğun annesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ezgi Desovalı adlı anne, yaptığı paylaşımda anaokulu öğrencisi olan oğlunun kendi okulunun düzenlediği mezuniyet töreninde sahneye alınmadığını söyledi. Paylaşımda, otizmli çocuğun sahnede arkadaşlarıyla olmadığı, uzakta bir köşede ailesiyle dans ettiği görüldü.

"Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş..."

"Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş..."

Annenin paylaşımına yazdığı satırlar ise aşağıdaki gibiydi;

Değerli arkadaşlarım,

Şimdi sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum.

Ve bilin ki sadece özet geçiyorum.

Oğlum Asil Ahmet Kurt anaokulu kaynaştırma öğrencisidir.

Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum.

Okul değiştirdik.

Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım.

Ne istedilerse yaptık.

Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım.

Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugün ki mezuniyet ile yıkıma uğradım.

Ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda.

Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye.

Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik.

Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş.

Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı.

Bıktım artık başkalaştırılmaktan…

Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların..

Sesimi duyurmama yardım eder misiniz?

Annenin bu paylaşımına birbirinden güzel destek mesajları yağarken, okul yönetimine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

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Otizmden bi' haber derken, otizmli bir çocuğun annesinin sözleri olduğunu hatırlatalım.

Otizmden bi' haber derken, otizmli bir çocuğun annesinin sözleri olduğunu hatırlatalım.
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