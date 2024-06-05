Tokyo Hükümeti Azalan Doğum Oranlarıyla Mücadele Etmek İçin 'Flört Uygulaması' Geliştiriyor!

Ön hükümet verilerine göre, doğumlar sekizinci yıl üst üste düşüş göstererek %5,1 azaldı ve 758.631'e düştü. Ölüm sayısı ise 1 milyon 590 bin 503 oldu.

Japonya, artan iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya ve Başbakan Fumio Kishida, ailelere mali yardım, çocuk bakımına daha kolay erişim ve daha fazla ebeveyn izni gibi politikalar vaat ediyor. Bu flört uygulaması, hükümetin bu sorunu çözmek için attığı adımlardan biri olabilir.