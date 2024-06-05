Tokyo Hükümeti Azalan Doğum Oranlarıyla Mücadele Etmek İçin 'Flört Uygulaması' Geliştiriyor!
Tokyo Hükümeti Azalan Doğum Oranlarıyla Mücadele Etmek İçin 'Flört Uygulaması' Geliştiriyor!
Tokyo hükümeti, ülkenin düşen doğum oranını yükseltmek için ilginç bir adım attı! Japonya'da doğum oranları 2023 yılında en düşük seviyeye ulaştı. Bu yüzden Başbakan Fumio Kishida, ülkenin doğum oranını artırmak adına; ailelere mali yardım, çocuk bakımına daha kolay erişim ve daha fazla ebeveyn izni gibi vaatleri gündeme getiriyor. Bu kez ise gündemde 'flört uygulaması' var.
İşte, detaylar...
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Tokyo yönetimi, ülkenin düşen doğum oranını yükseltmek için ilginç bir adım atıyor: Kendi flört uygulamasını başlatıyor.
Japonya'da doğum oranları 2023'te en düşük seviyeye ulaştı.
Japonya'nın düşen doğum oranı konusundaki endişeleri, geçen yıl yeni doğan bebeklerin sayısının ölüm oranının iki katı olmasıyla daha da arttı.
Tokyo hükümetinden bir yetkili, evlenmek isteyen insanların çoğunun aktif olarak partner arama etkinliklerine veya uygulamalara katılmadığını belirtti!
Uygulamaya katılmak isteyen kullanıcılar, yasal ullanıcıların bekar olduklarını belgelemek zorunda olacak!
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Vergi makbuzu ile yıllık maaş bilgisi de yer alacak!
Yapılan açıklamanın ardından, uygulamaya sosyal medyadan tepki geldi. Kimileri uygulamayı beğenirken kimiler de eleştiride bulundu.
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