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Tokyo Hükümeti Azalan Doğum Oranlarıyla Mücadele Etmek İçin 'Flört Uygulaması' Geliştiriyor!

Tokyo Hükümeti Azalan Doğum Oranlarıyla Mücadele Etmek İçin 'Flört Uygulaması' Geliştiriyor!

Flört
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 21:21

Tokyo hükümeti, ülkenin düşen doğum oranını yükseltmek için ilginç bir adım attı! Japonya'da doğum oranları 2023 yılında en düşük seviyeye ulaştı. Bu yüzden Başbakan Fumio Kishida, ülkenin doğum oranını artırmak adına; ailelere mali yardım, çocuk bakımına daha kolay erişim ve daha fazla ebeveyn izni gibi vaatleri gündeme getiriyor. Bu kez ise gündemde 'flört uygulaması' var. 

İşte, detaylar...

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Tokyo yönetimi, ülkenin düşen doğum oranını yükseltmek için ilginç bir adım atıyor: Kendi flört uygulamasını başlatıyor.

Tokyo yönetimi, ülkenin düşen doğum oranını yükseltmek için ilginç bir adım atıyor: Kendi flört uygulamasını başlatıyor.

Yetkiler taradından geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, uygulamanın bu yaz başlatılması planlanıyor.

Japonya'da doğum oranları 2023'te en düşük seviyeye ulaştı.

Japonya'da doğum oranları 2023'te en düşük seviyeye ulaştı.

Belediyelerin çöpçatanlık etkinlikleri düzenlemesi alışılmış bir durum olmasına rağmen, bir yerel yönetimin bir flört uygulaması geliştirmesi oldukça nadir bir durum.

Tokyo'nun flört uygulaması, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için röportaj yapılmasını gerektirecek. Bu uygulama, geçen yılın sonlarından bu yana ücretsiz bir deneme sürümünde.

Japonya'nın düşen doğum oranı konusundaki endişeleri, geçen yıl yeni doğan bebeklerin sayısının ölüm oranının iki katı olmasıyla daha da arttı.

Japonya'nın düşen doğum oranı konusundaki endişeleri, geçen yıl yeni doğan bebeklerin sayısının ölüm oranının iki katı olmasıyla daha da arttı.

Ön hükümet verilerine göre, doğumlar sekizinci yıl üst üste düşüş göstererek %5,1 azaldı ve 758.631'e düştü. Ölüm sayısı ise 1 milyon 590 bin 503 oldu.

Japonya, artan iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya ve Başbakan Fumio Kishida, ailelere mali yardım, çocuk bakımına daha kolay erişim ve daha fazla ebeveyn izni gibi politikalar vaat ediyor. Bu flört uygulaması, hükümetin bu sorunu çözmek için attığı adımlardan biri olabilir.

Tokyo hükümetinden bir yetkili, evlenmek isteyen insanların çoğunun aktif olarak partner arama etkinliklerine veya uygulamalara katılmadığını belirtti!

Tokyo hükümetinden bir yetkili, evlenmek isteyen insanların çoğunun aktif olarak partner arama etkinliklerine veya uygulamalara katılmadığını belirtti!

Açıklamada, bu uygulamanın onları 'hafifçe itmek' için bir araç olacağı da söylendi.

Uygulamaya katılmak isteyen kullanıcılar, yasal ullanıcıların bekar olduklarını belgelemek zorunda olacak!

Uygulamaya katılmak isteyen kullanıcılar, yasal ullanıcıların bekar olduklarını belgelemek zorunda olacak!

Kullanıcıların uygulamada yer alabilmeleri için yasal olarak bekar olduklarını belgelemelerinin yanı sıra, evlenme niyetlerini beyan ettiklerini gösteren bir mektup imzalamaları da gerekecek.

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Vergi makbuzu ile yıllık maaş bilgisi de yer alacak!

Vergi makbuzu ile yıllık maaş bilgisi de yer alacak!

Flört uygulamalarında kullanıcıların gelir bilgilerini paylaşması Japonya'da yaygın bir uygulama olmasına rağmen, Tokyo'nun uygulaması kullanıcıların yıllık maaşlarını kanıtlamalarını gerektirecek. Bu, vergi makbuzları aracılığıyla yapılacak.

Yapılan açıklamanın ardından, uygulamaya sosyal medyadan tepki geldi. Kimileri uygulamayı beğenirken kimiler de eleştiride bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından, uygulamaya sosyal medyadan tepki geldi. Kimileri uygulamayı beğenirken kimiler de eleştiride bulundu.

Öne çıkan yorumlarda, hükümetin vergi gelirlerini bu şekilde kullanmasını eleştirildi. Bunun dışında kimileri ise bu tür bir uygulamanın kendilerini daha güvende hissettireceğini belirtti.

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