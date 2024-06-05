Ankara’da Öğretmen Şiddeti: Down Sendromlu Öğrenciye Resmen İşkence Yapmış
Ankara’da Öğretmen Şiddeti: Down Sendromlu Öğrenciye Resmen İşkence Yapmış
Ankara’da bulunan bir özel eğitim kurumunda eğitim gören 17 yaşındaki down sendromlu Berat Ü., okuldaki öğretmeni 28 yaşındaki Mücahit Mert Hepgümüş tarafından feci şekilde darbedildi. Öğretmen tutuklanırken, aile aynı zaman o gün okulda nöbetçi öğretmen olan Hepgümüş’ün eşi Z.H hakkında da suç duyurusunda bulundu.
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Olay, 24 Mayıs günü Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert Hepgümüş, down sendromlu Berat Ü.'nün annesi Serap C.'yi telefonla arayarak, 'Berat, bugün beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu. Dudağı kanadı' dedi.
Okul dönüşü oğlunu servisten alan Serap C., vücudunda morluklar olduğunu gördü. Serap C.'nin izlerin nasıl oluştuğunu sorması üzerine Berat Ü., 'Hoca yaptı' dedi.
Pazartesi günü okula giden Seray C., olayla ilgili müdür yardımcısı ile görüştü. Seray C.'ye, oğlu Berat'ın arkadaşı ile yaşadığı sürtüşme sonucu yüzünü kalorifer peteğine çarptığı, öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün ise özel eğitimde kullanılması gereken bazı sert tavır ve davranışlarda bulunduğu ve çok büyütülecek bir problem yaşanmadığı söylendi. Annenin ısrarı üzerine okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kamera kayıtları incelendiğinde down sendromlu Berat'ın öğretmeni tarafından darbedildiği ortaya çıktı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, Hepgümüş'ün ayaklarıyla Berat'ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı anlar yer aldı. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş'ün eşi olan Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçip gittiği görüldü.
Görüntüleri izledikten sonra şok olan ve oğlu için hastaneden darp raporu alan Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Mücahit Mert Hepgümüş, “Berat'ı sınıfa götürmek için ikna etmeye çalışıyordum” dedi. Hepgümüş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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