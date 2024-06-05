Ankara’da Öğretmen Şiddeti: Down Sendromlu Öğrenciye Resmen İşkence Yapmış

Ankara’da bulunan bir özel eğitim kurumunda eğitim gören 17 yaşındaki down sendromlu Berat Ü., okuldaki öğretmeni 28 yaşındaki Mücahit Mert Hepgümüş tarafından feci şekilde darbedildi. Öğretmen tutuklanırken, aile aynı zaman o gün okulda nöbetçi öğretmen olan Hepgümüş’ün eşi Z.H hakkında da suç duyurusunda bulundu.