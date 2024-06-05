Okul Müdürü Sokak Ortasında Darbedildi: "Hocam Beni Tanıdınız mı?"
Okul Müdürü Sokak Ortasında Darbedildi: "Hocam Beni Tanıdınız mı?"
Sağlıkta şiddet sonrası yeni hedef öğretmenler ya da okul müdürleri oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde bir lise müdürü, sokak ortasında darbedildi. Öğretmeni 'Hocam beni tanıdınız mı?' diyerek darbeden şahıs, kayıplara karıştı.
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Adana'da Kozan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Levent Tetik, Kozan ilçesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde yürürken saldırıya uğradı.
Tetik'in yanına yaklaşan bir kişi "Hocam beni tanıdınız mı?" diye sordu, ardından da Tetik'e saldırdı.Saldırgan, okul müdürünü dövdükten sonra olay yerinden kaçtı.Hastaneye kaldırılan Levent Tetik tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.
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