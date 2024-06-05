Okul Müdürü Sokak Ortasında Darbedildi: "Hocam Beni Tanıdınız mı?"

Sağlıkta şiddet sonrası yeni hedef öğretmenler ya da okul müdürleri oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde bir lise müdürü, sokak ortasında darbedildi. Öğretmeni 'Hocam beni tanıdınız mı?' diyerek darbeden şahıs, kayıplara karıştı.