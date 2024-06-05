Çok Sevdiği Motorsiklet, Sonu Oldu: Geriye Fotoğrafları Kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, sürüklenerek otomobilin altına girdi. Hastaneye kaldırılan Sümeyye, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.