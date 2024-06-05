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Çok Sevdiği Motorsiklet, Sonu Oldu: Geriye Fotoğrafları Kaldı

Çok Sevdiği Motorsiklet, Sonu Oldu: Geriye Fotoğrafları Kaldı

Sakarya Kaza Motorsiklet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 09:01

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, sürüklenerek otomobilin altına girdi. Hastaneye kaldırılan Sümeyye, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye ise çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye ise çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.
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