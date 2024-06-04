Fenerbahçe'de Seçime Günler Kala Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya Hakaret: "Gerizekalı Acun!"

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında çok konuşulacak ağır sözlerde bulundu. Hakarete varan ifadeler kullanan Yıldırım, Ilıcalı'ya 'Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun'' dedi.